Ares Gate a Non è l'Arena: Alberto Tarallo ospite di Massimo Giletti, stasera su La7

Stasera su La7, dalle 20:35, si parlerà di Ares Gate a Non è l'Arena: Massimo Giletti ha infatti ottenuto un'intervista esclusiva da Alberto Tarallo, il produttore travolto dallo scandalo scatenato dalle rivelazione di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip.

Davanti alle telecamere del programma, Alberto Tarallo risponderà alle tante accuse mossegli e racconterà la sua verità, dopo essere stato definito addirittura "Lucifero" e "il male in persona", e dopo essere stato implicitamente accusato da Adua di aver istigato al suicidio l'ex compagno o socio in affari Teodosio Losito.

In studio Massimo Giletti potrà avvalersi anche delle testimonianze, sul ciclone Ares Gate e sulla casa di produzione ormai dichiarata fallita, di Andrea Marras, Reda Lapaite e Raffaella Di Caprio.

Tra gli ospiti nella seconda puntata di stagione del programma anche l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, all'indomani dell'udienza preliminare che lo vede coinvolto davanti al Tribunale di Catania per il caso Gregoretti e della manifestazione in suo sostegno organizzata dal centro destra.

Parteciperanno al dibattito il direttore de "Il Giornale" Alessandro Sallusti e l'editorialista del "Corriere della Sera" Massimo Franco.

Nel corso del programma non poteva mancare il racconto dell'Italia, segnata in questi ultimi giorni da un'impennata dei contagi. L'estate è finita e il virus riprende ad avanzare. In molte regioni è stato reintrodotto l'obbligo della mascherina all'aperto. Il Governo chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio. Intanto il virus non risparmia né il calcio, con partite rinviate, né capi di Stato, Donald Trump e moglie risultati positivi. Di tutto questo se ne parlerà con Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri e Alessandro Cecchi Paone.