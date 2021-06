Apple TV+: un trailer anticipa nuove scene di Fondazione e dei ritorni di Ted Lasso e The Morning Show

Apple TV+ ha condiviso un nuovo trailer che regala nuove scene di serie come Fondazione e dei ritorni di See, Ted Lasso e The Morning Show.

Nel filmato si dà spazio ad alcuni dei titoli proposti negli ultimi mesi in streaming, annunciando poi l'arrivo di lungometraggi e show nuovi.

Tra le scene inserite nel video di Apple TV+ ci sono quelle del film Coda, che ha dominato il Sundance Film Festival, e tanti momenti tratti dagli show originali prodotti per la piattaforma. Il nuovo trailer include un primo sguardo alle attesissime serie Apple Original Fondazione, Invasion, The Shrink Next Door, Schmigadoon! e Sig. Corman e le seconde stagioni di The Morning Show con star Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, Ted Lasso con protagonista Jason Sudeikis, la serie con Jason Momoa intitolata See e Truth Be Told, tutte in uscita nel 2021.

Il trailer mostra anche altre serie per bambini e famiglie da godere su Apple TV+ quest'anno, tra cui le nuove serie Wolfboy e la fabbrica del tutto e Cuccioli cercano cas" e altri episodi di Doug: il robot curioso.