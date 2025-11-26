Apple TV costretta a posticipare il debutto di questa serie francese accusata di plagio

Le accuse di plagio rivolte alla serie di produzione francese con Melanie Laurent nel cast avrebbero spinto lo studio a sospendere la messa in onda dello show e a rinviarlo a data da destinarsi

Apple TV ha cancellato la serie thriller francese di prossima uscita The Hunt (titolo originale: Traqués) dalla sua programmazione di dicembre, e ora sappiamo perché: il creatore e regista Cédric Anger è stato accusato di aver plagiato la trama della serie dal romanzo del 1973 Shoot di Douglas Fairbairn, già adattato nell'omonimo film uscito tre anni dopo.

Secondo Apple Insider, che per primo ha riportato la notizia, le accuse sono state sollevate per la prima volta dall'esperto di media francese Clement Garin.

Il produttore francese Gaumont ha confermato in una dichiarazione che The Hunt è stato per il momento accantonato mentre si sta indagando sulle accuse. Apple TV ha rimosso tutti i materiali relativi allo show dal proprio sito, dato che al momento si trova in una situazione di stallo.

The Hunt, banner ufficiale di Apple TV

Cosa racconta la serie thriller accusata di plagio?

Secondo quanto si legge nella sinossi: The Hunt racconta di Franck (Magimel) e i suoi amici di lunga data che amano trascorrere i fine settimana a caccia insieme, ma una domenica incontrano un altro gruppo di cacciatori che inizia a prenderli di mira senza alcuna spiegazione.

Quando uno di loro viene colpito, gli amici di Franck reagiscono, mettendo al tappeto uno degli aggressori. Riuscendo a malapena a fuggire, i quattro amici mantengono il segreto sull'accaduto. Franck cerca di tornare alla sua vita normale insieme alla moglie Krystel (Laurent), ma nei giorni successivi inizia a sentire che lui e i suoi amici sono sorvegliati, o peggio, seguiti dai cacciatori che ora sono decisi a vendicarsi.

Il thriller in lingua francese è prodotto da Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro e Sidonie Dumas per Gaumont ('Lupin', "Becoming Karl Lagerfeld", "Totems"). Benoît Magimel e Mélanie Laurent sono i protagonisti.

The Hunt, uno dei personaggi della serie Apple TV

Quando sarebbe uscito The Hunt su Apple TV?

La serie thriller avrebbe dovuto debuttare in streaming in tutto il mondo a partire da mercoledì 3 dicembre con i primi due episodi, seguiti da un episodio settimanale ogni mercoledì fino al 31 dicembre successivo, ma Apple TV ha rimosso la serie dal suo palinsesto la scorsa settimana.

Lo scrittore dell'originale, Douglas Fairbairn, è scomparso nel 1997. Il film del 1976 Shoot, tratto dal suo romanzo, è stato diretto da Harvey Hart e scritto da Richard Berg, con Cliff Robertson, Ernest Borgnine e Henry Silva nel cast.