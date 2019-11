Apple TV+ è arrivato in Italia: prezzi e dettagli del servizio streaming

A partire da ieri, 1° novembre, è arrivata anche in Italia Apple TV+, il nuovo servizio streaming di Apple: ecco i prezzi e i dettagli per poter usufruire dei suoi contenuti

Apple TV+ è finalmente arrivata in Italia, così come in altri 99 Paesi del mondo. A partire dal 1° novembre gli utenti possono guardare la nuova piattaforma streaming di Apple sull'app Apple TV, con nuovi ed esclusivi programmi, film e documentari originali creati da talenti del cinema e della televisione.

The Morning Show con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, See e For All Mankind sono alcuni degli Apple Originals già disponibili con i primi 3 episodi su Apple TV+ (ogni venerdì verrà presentata una nuova puntata). La serie tv Dickinson e i programmi per bambini e famiglie Helpsters, Snoopy in Space e Ghostwriter sono invece già completamente disponibili con tutte le puntate. Gli utenti potranno guardare anche il documentario The Elephant Queen e la prima puntata di Oprah's Book Club, in cui Oprah Winfrey parla con Ta-Nehisi Coates del suo romanzo The Water Dancer. Come fare a usufruire dei servizi di Apple TV+? Ecco prezzi e dettagli dell'offerta.

Apple TV+ è disponibile al prezzo di € 4,99 al mese, oppure gratis con l'acquisto di un nuovo dispositivo Apple o di un abbonamento Apple Music per studenti.

Apple TV+ è disponibile su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, alcuni modelli di smart TV Samsung, dispositivi di streaming Roku e Amazon Fire, e sul web, all'indirizzo tv.apple.com/it.

Più nel dettaglio: per abbonarsi a Apple TV+ e guardare gli Apple Originals i clienti possono usare l'app Apple TV o andare su tv.apple.com/it e sottoscrivere il servizio al prezzo di € 4,99 al mese con sette giorni di prova gratuita. Gli utenti che acquistano o hanno acquistato un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac a partire dal 10 settembre 2019 avranno gratis un anno di Apple TV+. Dopo il periodo di prova gratuito l'abbonamento costerà € 4,99 al mese. Un unico abbonamento per ogni gruppo "In famiglia": l'offerta valida per tre mesi dopo l'attivazione del dispositivo idoneo, a partire dal 1° novembre 2019. L'abbonamento si rinnova automaticamente finché non viene annullato. Inoltre, gli studenti di tutto il mondo che sottoscrivono un abbonamento Apple Music per studenti possono guardare Apple TV+ gratuitamente sull'app Apple TV o su tv.apple.com/it.

Gli abbonati a Apple TV+ possono guardare gli Apple Originals senza pubblicità e on demand, online e offline, sull'app Apple TV inclusa su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch e Mac. Apple TV+ è anche disponibile sull'app Apple TV su alcuni modelli di smart TV Samsung e dispositivi di streaming Roku e Amazon Fire.

L'abbonamento a Apple TV+ richiede iOS 12.3 o successivo, tvOS 12.3 o successivo e macOS Catalina.

I clienti che hanno una smart TV Samsung, LG e VIZIO compatibile con AirPlay 2 possono guardare gli Apple Originals direttamente dall'app Apple TV su iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Apple TV+ è disponibile anche sul web all'indirizzo tv.apple.com/it.

Con l'abbonamento "In famiglia", fino a sei persone possono condividere lo stesso abbonamento a Apple TV+, e guardare programmi e film usando l'ID Apple e la password personali sul proprio dispositivo. In futuro, l'app Apple TV sarà disponibile anche sulle piattaforme LG, Sony e VIZIO. Entro la fine dell'anno, anche gli utenti delle smart TV Sony compatibili potranno sfruttare il supporto per AirPlay 2.

Utenti di tutto il mondo possono guardare le produzioni originali di Apple TV+ con i sottotitoli o doppiate in circa 40 lingue. Sono disponibili anche i sottotitoli SDH (Subtitles for the Deaf and Hard-of-Hearing). Gli Apple Originals sono anche disponibili con descrizioni audio in otto lingue.