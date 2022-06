L’app discovery+ arriva su Sky Q: l'annuncio congiunto di Warner Bros e Sky

Sky e Warner Bros. Discovery hanno appena annunciato di aver stipulato un nuovo accordo che rafforza la loro partnership pluriennale in Italia portando, a partire da Giovedì 30 giugno, l'app discovery+ su Sky Q, in aggiunta ai canali free e pay - Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 - e ai contenuti on demand del gruppo Warner Bros. Discovery già presenti sulla piattaforma Sky.

Sky Q si conferma il punto di riferimento per chi vuole avere, in un unico posto, tutti i migliori contenuti Sky e quelli delle principali app in streaming, oltre a un'esperienza di visione unica e coinvolgente, mentre Warner Bros. Discovery allarga ulteriormente la diffusione di discovery+ a una delle piattaforme più presenti in Italia.

Con questo accordo gli abbonati Sky con Sky Q potranno accedere a discovery+ direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale e trovare una selezione di contenuti discovery+ direttamente nella Home di Q. Inoltre, grazie a Sky Extra, gli abbonati Sky Q potranno aderire al piano "Intrattenimento con pubblicità" di discovery+ per i primi 12 mesi senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento Sky.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che consolida la nostra collaborazione in Italia e conferma ancora una volta come Sky sia il partner di eccellenza per i principali produttori di contenuti. La nostra strategia di aggregazione delle principali app in streaming su Sky Q fa così un ulteriore passo avanti. Tutto questo arricchisce ulteriormente la scelta di contenuti di qualità per i nostri abbonati che, oltre alle produzioni Sky Original sempre molto apprezzate, possono ora trovare su Sky Q anche i tanti show firmati discovery+, con un'esperienza di visione davvero straordinaria".

"Sky è un partner storico per il nostro gruppo e siamo lieti di estendere la collaborazione in un mercato chiave come quello italiano", ha aggiunto Alessandro Araimo, General Manager Southern Europe Warner Bros. Discovery. "I contenuti del gruppo Warner Bros. Discovery sono un asset fondamentale per proporsi al mercato con un'offerta davvero variegata, grazie alla loro originalità e alla costante capacità di rinnovarsi. L'approdo di discovery+ su Sky Q rafforza la nostra strategia di essere presenti su tutte le principali piattaforme, offrendo agli abbonati la miglior esperienza possibile."

L'offerta che consente di avere l'intrattenimento di discovery+ senza costi aggiuntivi per i primi 12 mesi è disponibile anche per gli abbonati Sky Q che sono già in possesso di un account discovery+. Si potrà attivare l'offerta aprendo l'app discovery+ su Sky Q, selezionando la voce "Attiva l'offerta di Sky" e seguendo le istruzioni.