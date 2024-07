Anya Taylor-Joy svela il suo "legame particolare" con Forrest Gump

Anya Taylor-Joy ha recentemente rivelato il suo sorprendente legame con Forrest Gump. Letterboxd ha pubblicato su Instagram una clip di un'intervista con la star di La regina degli scacchi, 28 anni, per promuovere il suo recente film Furiosa: A Mad Max Saga con co-protagonista Chris Hemsworth.

Il video è stato pubblicato sabato 6 luglio, giorno del 30° anniversario dell'uscita di Forrest Gump, classico film con Tom Hanks nel ruolo del personaggio principale. Nella clip, Hemsworth, 40 anni, chiede a Taylor-Joy se nella sua vita sia accaduto qualcosa di "speciale" sulla panchina iconica del film.

Il racconto di Anya Taylor-Joy sul suo legame con Forrest Gump

L'attrice, alla domanda di Hemsworth, ha raccontato così questo particolare aneddoto: "Sì, mio marito mi ha chiesto di sposarlo per sbaglio sulla panchina di Forrest Gump a Savannah! Però è stato totalmente casuale! Lui è un ragazzo dell'Alabama e io sono bionda, quindi... è successo e basta. Ogni volta che sento la musica del film, piango come una bambina!"

La Taylor-Joy ha sposato segretamente il musicista Malcolm McRae a New Orleans nell'aprile 2022, prima che la coppia celebrasse un secondo matrimonio a Venezia, in Italia, nell'ottobre 2023. McRae, 30 anni, e Taylor-Joy, che sono nati entrambi il 16 aprile, pubblicano regolarmente post l'uno sull'altra sui social media. l collegamenti tra la loro proposta e La panchina nel film del 1994, sono simili, in quanto sia nel film, che per la coppia, quel luogo è significativo**.

È improbabile, tuttavia, che McRae abbia chiesto a Taylor-Joy di sposarlo proprio sulla stessa panchina su cui si sedette Hanks durante le riprese. Quella panchina ora si trova al Savannah History Museum in Georgia. Di conseguenza, è molto più probabile, che la coppia si sia fidanzata su una panchina simile alla fermata dell'autobus di Chippewa Square a Savannah, dove sono state girate le scene.