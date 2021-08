Anya Taylor-Joy reciterà nel Nosferatu di Robert Eggers?

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, Anya Taylor-Joy sarebbe pronta per la terza collaborazione con Robert Eggers. A quanto pare, infatti, le riprese del suo Nosferatu dovrebbero tenersi entro i prossimi due anni e mezzo.

The Witch: Anya Taylor-Joy e Harvey Scrimshaw in una scena del film

Prima di occuparsi di The Northman, Robert Eggers era già stato accostato più volte a un remake di Nosferatu. Nel 2017, poi, venne annunciata la presenza di Anya Taylor-Joy in questo ipotetico nuovo progetto diretto dal regista di The VVitch. L'ultima volta in cui Eggers ha parlato di Nosferatu, però, risale a una chiacchierata del 2019 con Bloody Disgusting. Nel frattempo, tante cose sono cambiate e Anya Taylor-Joy si è trasformata in una delle attrici più richieste nell'ambito del cinema americano contemporaneo a tal punto da essere impegnata con nuovi progetti per i prossimi due anni e mezzo.

Colpo di scena, tra i nuovi progetti che impegneranno Anya Taylor-Joy per i prossimi due anni e mezzo secondo il Los Angeles Times trova spazio anche Nosferatu di Robert Eggers. Il quotidiano online ha scritto: "La schedule di Anya Taylor-Joy è prenotata per i prossimi due anni e mezzo con The Menu, dark comedy diretta da Mark Mylod, Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road, Laughter in the Dark, che segnerà la reunion con lo sceneggiatore e regista di Queen's Gambit e Nosferatu di Robert Eggers, in cui ritroverà il regista con cui ha recitato nel suo primo film".

Orlock (Max Schreck) si dissolve con l'alba in Nosferatu

Anya Taylor-Joy non ha commentato la notizia che, quindi, potrebbe essere una semplice ripresa della news di diversi anni fa da parte del Los Angeles Times. Il progetto, infatti, non è ancora stato confermato al 100%. Nel 2019, Robert Eggers aveva raccontato a Bloody Disgusting: "Nosferatu è molto importante per me per svariate ragioni. Credo che quel film sia molto vicino alla tradizione del vampiro in ambito folk. La creatura interpretata da Max Schreck è la combinazione della figura folk del vampiro, della sua tradizione letteraria inglese e tedesca e delle teorie occultiste sui vampiri. Quindi, non è proprio un vampiro folk ma, di sicuro, è più vicino a questa sensibilità di quanto non lo fosse quello di Stoker. Dracula è più un'estensione del vampiro creato da Polidori e Byron".

Nosferatu è stato diretto da Friedrich Murnau nel 1921 e racconta la storia del Conte Orlok, una creatura che cerca casa in Germania e si innamora della moglie di un agente immobiliare. Si tratta dell'adattamento non ufficiale di Dracula di Bram Stoker.