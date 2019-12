Antonino Chef Academy, ultima puntata stasera su Sky Uno!

Stasera alle 21:15 su Sky Uno torna la Antonino Chef Academy: nell'ultima puntata i quattro concorrenti rimasti in gara si giocheranno il tutto per tutto.

Antonino Chef Academy torna stasera su Sky Uno con l'ultima puntata e la competizione tra i quattro allievi rimasti si farà più sfrenata che mai nel tentativo di conquistare un posto nella brigata di Villa Crespi, per lavorare fianco a fianco con Antonino Cannavacciuolo.

I quattro sfidanti dovranno superare i soliti tre test, ma la gara sarà diversa stasera perchè due ragazzi verranno eliminati direttamente durante le prime due prove. La terza sfida, dunque, sarà un faccia a faccia tra i due finalisti. Nella prima prova i ragazzi dovranno reinterpretare a modo loro un celebre piatto dello chef, presente da sempre in carta a Villa Crespi: quaglia, scampi e salsa yakitori. I 3 concorrenti superstiti dovranno affrontare la seconda prova, in esterna, e questa volta si terrà proprio a Villa Crespi. I ragazzi dovranno unirsi alla brigata di Cannavacciuolo per preparare la linea di un vero servizio serale. La terza prova vedrà i due finalisti sfidarsi per stabilire il vincitore

