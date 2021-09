Antonino Chef Academy 3 stasera su Sky Uno: nella quarta puntata i sapori meno conosciuti

Stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW TV, va in onda Antonino Chef Academy 3: nella quarta puntata comincia l'esplorazione dei sapori meno conosciuti.

Torna stasera su Sky Uno alle 21:15 Antonino Chef Academy 3, l'Accademia culinaria guidata dallo chef e professore Antonino Cannavacciuolo in cui i giovani chef, sfoderando tutte le loro abilità e conoscenze professionali e personali, vengono chiamati a dimostrare il proprio valore per conquistare un posto ai fornelli della celebre e prestigiosa cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo.

La quarta puntata della produzione originale Endemol Shine Italy per Sky si aprirà con una preziosa lezione di vita da parte dello chef Cannavacciuolo: superare la propria comfort zone può portare a un salto di qualità. Questo vale anche in cucina, e per dimostrarlo il prof. eseguirà davanti alla classe, durante la lezione sulle tecniche di cucina, la sua ricetta del risotto gamberi e zucchine, la cui creazione ha rappresentato il superamento di un proprio limite personale. Terminata la dimostrazione, lo chef consegnerà a ogni studente un pagellino di metà percorso nel quale, per ognuno di loro, verrà indicato un compito che servirà per uscire dalla comfort zone: dovranno quindi mettersi alla prova con il proprio tallone d'Achille.

Per il test fuori sede, gli studenti e lo chef si sposteranno nel pieno centro di Milano. Ospiti delle cucine della storica pasticceria Marchesi, gli studenti si confronteranno con il caffè e con la piccola pasticceria. A dare lezione ai ragazzi saranno l'esperto coffelier - sommelier del caffè - Fabio Sipione, e Fabrizio Fiorani, nominato Miglior Pasticcere dell'Asia nel 2019 e membro dell'Accademia Maestri Pasticceri italiani. Il compito dei ragazzi, divisi in squadre, sarà quello di realizzare quattro pezzi di piccola pasticceria e due bevande al caffè.

A seguire, nel test di approfondimento, in Aula ci sarà come ospite lo chef salentino Floriano Pellegrino, il cui ristorante a Lecce si è guadagnato una stella Michelin ed è inserito nel 2018 nella lista di Forbes 30 Under 30 nella categoria Arte. Gli allievi dovranno esplorare e imparare a usare un gusto spesso non apprezzato ma cavallo di battaglia del giovane e carismatico chef: il rancido. Per tutti gli allievi l'obiettivo sarà ottenere il massimo dei voti possibile, poiché anche alla fine di questo appuntamento non tutti potranno proseguire il proprio percorso all'interno di Antonino Chef Academy.

Antonino Chef Academy va in onda ogni domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW.