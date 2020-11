Antonino Chef Academy 2 stasera su Sky Uno: nella semifinale la sfida è la creatività

Stasera su Sky Uno (e in streaming su NOW TV), alle 21:15, torna Antonino Chef Academy 2 con la semifinale dell'edizione.

Un'ultima sfida intensissima prima del gran finale. Per i 6 studenti ancora in gara nessuna possibilità di appello, o dentro o fuori: ogni imprecisione può causare la fine di un percorso che, per uno solo di loro, si concluderà con la realizzazione del sogno di una vita: entrare nella brigata di un grande ristorante stellato, Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo.

Il quinto ciclo didattico sarà pieno, per i giovanissimi chef, di prove difficili, capaci di sconvolgere ogni equilibrio. La prima lezione, quella sulle tecniche di cucina, sarà incentrata sull'uso della creatività: la sfida sarà comporre un grande piatto declinando in diversi modi un unico preziosissimo ingrediente, tra i rappresentativi della cucina italiana, versatile più di quanto si possa immaginare.

Il test fuori sede avrà come oggetto la figura dello chef imprenditore: la sfida prevede che le squadre sviluppino il concept del loro ristorante dei sogni e si mettano per un giorno nei panni di uno chef imprenditore. Per fare questo, la classe si trasferirà per un giorno a Identità Golose Milano, il luogo dove l'evoluzione della cucina contemporanea si racconta attraverso sperimentazione e ricerca, un ristorante dove ogni settimana si alternano grandi chef provenienti da tutto il mondo. La loro prova come chef e come imprenditori verrà giudicata da Cannavacciuolo ma anche da Cristina Bowerman, una stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere, spazio contemporaneo e innovativo sia nella filosofia che nella proposta gastronomica, controcorrente rispetto alla zona in cui si trova. Esattamente come la sua cucina, frutto di esperienze, viaggi, incontri, formazione culinaria e studi che non smetteranno mai di essere la sua fonte primaria di ispirazione.

Infine, gli studenti affronteranno il test di approfondimento, una prova che farà prendere loro coscienza del volume degli scarti e dello spreco che si genera cucinando.

Un'altra grande ospite li raggiungerà per questo scoglio decisivo: in Accademia arriverà Ana Roš, prima chef a ottenere due stelle Michelin in Slovenia ed ex atleta della nazionale jugoslava di sci, senza una formazione tradizionale, quindi formandosi di fatto solo come autodidatta, ha viaggiato in tutto il mondo per acquisire conoscenze che hanno reso il suo ristorante HišaFranko a Kobarid (al 38° posto, nel 2019, nella classifica dei The World's 50 Best Restaurants), meta di pellegrinaggio dei cultori del gusto.

Anche al termine di questo ciclo accademico, per tutta la classe ci sarà tensione fino all'ultimo istante, i colpi di scena nelle parole di Cannavacciuolo sono dietro l'angolo. Chi avrà superato indenne la prova accederà alla finalissima della prossima settimana.

