Anton Yelchin: al via a Roma la mostra Anton Yelchin - Provocative Beauty

Roma ricorda Anton Yelchin, verrà inaugurata il 26 ottobre la mostra Anton Yelchin - Provocative Beauty, dedicata all'attore scomparso nel 2016 in seguito a un'incidente con la propria auto.

Amiche di sangue: Anton Yelchin in una scena del film

La mostra Anton Yelchin - Provocative Beauty everrà inaugurata nel nuovo Spazio Field - Palazzo Brancaccio (via Merulana, 248) sabato 26 Ottobre alle ore 18.00. Si tratta della prima mostra in Italia dedicata ad Anton Yelchin, attore cinematografico e fotografo americano tragicamente scomparso a soli 27 anni, nel 2016. Noto per i ruoli interpretati in più di settanta film tra cui Star Trek, Green Room, Terminator: Salvation e Alpha Dog.

Domenica 27 ottobre l'omaggio ad Anton Yelchin prosegue con la proiezione del documentario Love, Antosha alle ore 18.00 presso la Sala Intesa Sanpaolo, Ex Caserme via Guido Reni, 7. Diretto da Garrett Price, già presentato al Sundance Festival, il documentario ricostruisce un ritratto di Yelchin attraverso materiali video, interviste, testimonianze, lettere di personaggi come Jodie Foster, Jennifer Lawrence, William Dafoe e tanti altri; voce narrante Nicolas Cage.

