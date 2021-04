Anthony Powell, il costumista di Indiana Jones morto a 85 anni

Anthony Powell, costumista Premio Oscar che ha contribuito al successo del personaggio di Indiana Jones e ha vestito Glenn Close nei panni di Crudelia de Mon, è morto il 18 aprile 2021 all'età di 85 anni.

La notizia della morte di Anthony Powell è stata annunciata dalla Costume Designers Guild su Facebook, con un messaggio che dice: "Il leggendario costumista inglese Anthony Powell è morto lo scorso fine settimana. Sarà celebrato con una piccola veglia privata a causa delle restrizioni ed è sopravvissuto da due nipoti".

Vincitore di tre premi Oscar per i migliori costumi, Anthony Powell ha ricevuto questi riconoscimenti grazie a grandi titoli come In viaggio con la zia (1972), Assassinio sul Nilo (1978) e Tess (1979). Inoltre, ha ricevuto altre due nomination per il lavoro magistrale svolto in Hook - Capitan Uncino e La carica dei 102 di Steven Spielberg.

Formatosi in teatro, Anthony Powell vinse un Tony Award nel 1963 per il suo primo lavoro a Broadway, un revival di The School for Scandal, diretto e interpretato da John Gielgud. Trentadue anni dopo, è stato nominato per un altro Tony per il suo lavoro nel revival di Andrew Lloyd Webber, del 1995, di Sunset Boulevard con Glenn Close.

Inoltre, come abbiamo anticipato, ha collaborato a creare la figura di Indiana Jones nei film di Steven Spielberg, Indiana Jones e il tempio maledetto e Indiana Jones e l'ultima crociata.