Anni 20 Notte: stasera su Rai2 le notti violente di Milano

Il nuovo appuntamento con Anni 20 Notte, in onda stasera su Rai2 alle 23:15, è un viaggio nelle notti violente di Milano e quello a tinte forti nell'Italia dell'eros, la pandemia, le elezioni al Quirinale, tra i temi di puntata.

Una puntata ricca di argomenti, emozioni forti e soprattutto tanti ospiti prestigiosi: Simona Ventura, Roberto Napolitano, Daniela Santanchè, Peter Gomez, Dj Ringo e tanti altri. Alla conduzione come sempre Francesca Parisella con la presenza in studio dell'editorialista Alessandro Giuli, con la squadra di inviati e le inchieste del "viaggiatore speciale" Daniele Piervincenzi.

La pandemia non sembra dare tregua al nostro Paese e al mondo intero. Oltre ai numeri drammatici delle infezioni esistono i problemi legati all'economia ma anche all'ordine pubblico.

Un nuovo viaggio nelle notti violente di Milano e un documento straordinario realizzato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Manca davvero poco all'elezione del Presidente della Repubblica e il programma approfondirà con alcuni esperti tutti i retroscena e le voci di Palazzo.

Per l'angolo delle notti "misteriose" continuerà il viaggio a tinte forti nell'Italia dell'eros, parlando di appuntamenti al buio. Argomenti glamour per un mondo che cambia saranno al centro dei servizi di Marica Giannini.

Come sempre non mancherà l'occasione di sorridere grazie alle vignette create dalla matita di Alessio Di Mauro.