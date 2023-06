Annecy: la reazione del Festival del Cinema al video dei 4 bambini accoltellati in un parco questa mattina

Questa mattina quattro bambini e un adulto sono stati accoltellati in un parco di Annecy da un rifugiato siriano: la reazione del Festival del Cinema, il cui inizio è previsto per questa domenica.

Mickael Marin, il direttore del Festival del Cinema di Annecy, ha commentato il video della tragedia verificatasi questa mattina: un uomo armato di coltello ha accoltellato quattro bambini e un adulto in un affollato parco giochi sulle rive del lago, a pochi giorni dall'inizio del festival internazionale del cinema d'animazione.

"Siamo tutti scioccati. Per ora, l'unica cosa che posso dire è che speriamo davvero che i bambini e le altre persone ferite stiano bene. Ovviamente faremo qualcosa per esprimere la nostra solidarietà. Per il momento, l'unica cosa che possiamo fare è inviare i nostri pensieri alle vittime", ha affermato Marin.

Secondo quanto riportato da France Info, due bambini e un adulto sono gravemente feriti. Il sospetto, arrestato dalla polizia poco dopo l'attacco, è un rifugiato siriano che ha richiesto asilo in Francia ed è stato infine accolto in Svezia, secondo quanto riportato dai media locali.

L'ufficio del procuratore antiterrorismo francese non è stato ancora coinvolto, mentre i leader politici francesi hanno immediatamente commentato l'attacco sui social media; il primo ministro Elisabeth Borne e il ministro dell'interno Gérald Darmanin si recheranno ad Annecy entro oggi. La città ospiterà più di 14.000 persone in occasione del festival del cinema d'animazione che avrà inizio questa domenica.