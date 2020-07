Anna: Niccolò Ammaniti al lavoro sulla nuova serie prodotta per Sky Atlantic

Anna, tratta dall'omonimo romanzo, è la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti che verrà prodotta per Sky Atlantic.

La storia è ambientata in un mondo devastato da un virus in cui gli esseri umani vivono solo quattordici anni.

Dopo il successo ottenuto da Il Miracolo, lo scrittore e filmmaker rinnova la sua collaborazione con Sky in occasione dell'atteso progetto. La protagonista di Anna, adattamento del romanzo scritto da Niccolò Ammaniti, sarà l'esordiente Giulia Dragotto, scelta fra oltre duemila candidate.

Anna viene descritta come una ragazzina cocciuta e coraggiosa che parte alla ricerca del fratellino, che è stato rapito. Fra i grandi spazi deserti di un'isola - la Sicilia - riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, ha come guida il quaderno che le ha la lasciato la mamma, ruolo interpretato da Elena Lietti, con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Maneri.

Anna sarà una serie Sky Original prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa, per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwai.