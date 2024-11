Anna Magnani: la vita dell'attrice raccontata in un film diretto da Alessio Cremonini

Indiana Production ha annunciato la produzione di Anna, un nuovo film che racconterà la vita di Anna Magnani, l'icona del cinema italiano. A scrivere la sceneggiatura saranno Alessio Cremonini, impegnato anche dietro la macchina da presa come regista, in collaborazione con Olivia Magnani.

Cosa racconterà Anna

La casa di produzione ha anticipato che il film su Anna Magnani sarà un "viaggio nel tempo senza nostalgie" e racconterà cosa significa essere un'attrice e un'artista moderna. La star del cinema italiano, infatti, era "antidiva, sovversiva, autonoma, dissacrante. Vicina al pubblico, sempre. La prima attrice che ha deciso di non essere irraggiungibile ma di bucare lo schermo e scendere in platea fra noi".

La vita e il lavoro di Anna Magnani, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni sessanta, si riflettono come se ci fosse un gioco di specchi. In quel periodo il figlio diventa adulto e l'attrice interpreta un nuovo ruolo di madre in Mamma Roma di Pasolini, dopo Bellissima di Visconti e Roma città aperta di Rossellini.

Bellissima: finalmente in blu-ray lo splendido restauro. Anna Magnani come non l'avete mai vista

Le dichiarazioni degli sceneggiatori

Il regista e sceneggiatore Alessio Cremonini ha dichiarato: "Anna Magnani non è stata solo un'attrice ma una forza della natura che ha riscritto le regole del cinema e della rappresentazione femminile sul grande schermo. Con questo film, vogliamo raccontare la sua anima libera e modernissima".

Olivia Magnani, invece, ha aggiunto: "Immaginare e scrivere questo film è come cercare di interpretare e decifrare l'essenza di un' attrice complessa misteriosissima e rivoluzionaria, e che ha contribuito ad allargare l' orizzonte di uomini e donne, ben prima del femminismo".

Le riprese del nuovo film biografico prenderanno il via nel 2025.