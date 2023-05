Animal House al cinema dall'8 giugno con una nuova versione in lingua originale sottotitolata

Animal House, il film culto di John Landis con John Belushi torna in sala dall'8 giugno distribuito da Academy Two in versione originale sottotitolata.

Animal House, la leggendaria pellicola di John Landis del 1978 torna al cinema dall'8 giugno in versione in lingua originale sottotitolata: la commedia, che sarà distribuita da Academy Two, è principalmente nota per essere stata il trampolino di lancio per la carriera del compianto John Belushi.

Il film sarà in programmazione nei cinema e nelle arene per tutta l'estate: si tratta di una grande occasione per vedere, in versione originale sottotitolata e sul grande schermo, uno dei film più divertenti della storia del cinema, inserito dall'American Film Institute tra le 100 migliori commedie di tutti i tempi.

John Belushi in Animal House

La pellicola di Landis, uscita in America il 28 luglio del 1978 e in Italia solo qualche mese dopo, racconta la storia della rivalità fra due confraternite. Da un lato gli Omega, belli ricchi e fortunati e dall'altro lato i Delta, squattrinati, senza regole e festaioli.

Il film partito con un budget ridottissimo di soli 3 milioni di dollari, ne ha incassati in tutto il mondo 50 volte tanto, diventando il college movie per eccellenza. John Landis ha spiegato, molti anni dopo, la sua teoria sul successo di Animal House: "Il film racconta un momento speciale della vita, la prima volta che sei fuori casa e hai tutta quella libertà. La gente ripensa a quel periodo con affetto e l'abbiamo colto nel modo giusto".