Animal Friends, Ellie Bamber nel cast del film a tecnica mista prodotto da Ryan Reynolds

Legendary ha aggiunto anche Ellie Bamber al cast di Animal Friends, il nuovo film in tecnica mista scritto da Kevin Burrows e Matt Mider, con la regia di Peter Atencio. Prodotto da Ryan Reynolds, che partecipa anche come interprete, il film può contare su un cast ricco di star.

Oltre a Bamber e Reynolds vi recitano anche Jason Momoa, Aubrey Plaza, Daniel Levy, Addison Rae e Lil Rey Howery. La trama è ancora avvolta nel mistero ma dovrebbe trattarsi di un'avventura on the road per adulti.

Tecnica mista

Conosciuto per la sua attività davanti allo schermo, Ryan Reynolds è molto attivo anche come produttore e Animal Friends è soltanto l'ultimo progetto al quale sta lavorando anche in questo ruolo.

Il film è prodotto da Columbia Pictures, Legendary Pictures, Maximum Effort e Prime Focus, con la distribuzione affidata a Sony Pictures Releasing.

The Serpent: Billy Howle ed Ellie Bamber in una scena della serie Netflix

La new entry Ellie Bamber è conosciuta soprattutto per la sua presenza sul piccolo schermo. Attualmente è impegnata nella nuova serie fantasy Willow, creata da Jonathan Kasdan e Wendy Miracle, nonché basata sull'omonimo film di fine anni '80 diretto da Ron Howard, in cui interpreta Elora Danan. In tv ha preso parte anche alle produzioni de I miserabili nei panni di Cosette, adattamento in sei parti dell'omonimo romanzo di Victor Hugo, e nelle otto puntate di The Serpent, con Tahar Rahim e Jenna Coleman. Non disdegna nemmeno il cinema, con diversi credit importanti che vanno dall esordio in PPZ - Pride + Prejudice + Zombies e nell'acclamato film di Tom Ford del 2016, Animali notturni, nel ruolo della figlia di Tony Hastings (Jake Gyllenhaal), India Hastings, rapita insieme alla madre Laura (Isla Fisher). L'ultima sua apparizione sul grande schermo è dello scorso anno, nel film Rosso, bianco & sangue blu, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Casey McQuiston, per la regia di Matthew Lopez.

Non sono state annunciate novità dettagliate sul film e non è chiaro in quale ruolo l'attrice parteciperà al progetto di Ryan Reynolds.