Anima gemella stasera su Canale 5 con Daniele Liotti: trama e cast dell'ultima puntata

Stasera, 1 novembre, in prima serata, alle 21:30 circa, su Canale 5 va in onda l'ultima puntata di Anima gemella. La fiction, ambientata a Torino ruota intorno al personaggio di Carlo, medico affascinante e di grande talento, che non ha ancora superato la morte della moglie Adele. Trama e cast di Anima gemella.

Anima gemella: ecco cosa c'e' da sapere

Carlo, un medico affascinante e di grande talento che non ha ancora superato la morte della moglie Adele. Da medico, Carlo si è tormentato a lungo per non essere stato in grado di salvarla, ma, grazie alla vicinanza di Margherita sua collega all'ospedale e migliore amica di Adele, è riuscito a superare il suo lutto e ha deciso di voltare pagina, chiedendo a Margherita di sposarlo.

Non appena prende questa decisione, l'arrivo di una nuova donna fa vacillare tutte le sue certezze: si tratta di Nina una truffatrice incasinata e generosa che si spaccia per medium grazie al suo grande talento nell'imitare le voci.

Puntata di stasera 1 novembre

Tommy è il principale indiziato della morte di Adele e del tentato omicidio di Nina. La ragazza ora si sente tradita da Annabella ed abbandonata da Carlo, che sta per sposare Margherita.

Nonostante questo, sia Carlo che l'amica non smettono di indagare, e scoprono che forse non era Tommy alla guida dell'auto, ma qualcun altro che sembra avere diverse cose da nascondere in un oscuro seminterrato molto, molto vicino a Nina.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo della quarta puntata

Il Cast: Interpreti e personaggi