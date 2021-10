Angelo Licheri, morto "l'uomo ragno" che tentò di salvare Alfredino Rampi

Angelo Licheri, 77 anni, è morto stanotte, 18 ottobre 2021, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. Licheri, che aveva gravi problemi di salute, era ricordato come "l'uomo ragno" che a Vermicino tentò di salvare, da volontario, Alfredino Rampi, il bambino caduto in un pozzo artesiano il 10 giugno 1981 e morto tre giorni dopo.

Per tutti era diventato l'Uomo Ragno: esile e basso di statura, Angelo Licheri fu l'unico ad avvicinarsi veramente ad Alfredino Rampi. Il piccolo era caduto in un pozzo artesiano il 10 giugno 1981, e nonostante il tentativo di speleologi e pompieri fu proprio Angelo l'unico che arrivò a pochi metri dal bambino che nel frattempo era precipitato a 60 metri. Il Licheri si arrese dopo 45 minuti, rimase a testa giù per tutto il tempo, i tecnici avevano stabilito che in quella posizione rischiava l'asfissia dopo 20 minuti. Angelo per le ferite riportate rimase in ospedale per circa 40 giorni.

"È stato un simbolo, un volontario puro - ha detto all'Adnkronos Rita Di Iorio, presidente del Centro Rampi - con il quale c'è sempre stato un rapporto molto stretto. Sapevamo che era malato da tempo e si può dire che ce lo aspettavamo da un momento all'altro. Ma è comunque un grande dolore, ha sofferto molto. Ci dispiace, lo abbiamo sempre stimato per il suo coraggio, era un volontario puro, un simbolo".

Quando la notizia della morte di Angelo Licheri si è diffusa il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, come riportato dall'Ansa, ha dichiarato "Un uomo umile e generoso, l'eroe della porta accanto, nel quale si incarnò la speranza di tutta l'Italia di rivedere sano a salvo Alfredino Rampi. Il suo esempio di altruismo e di eroica generosità ci rende orgogliosi come sardi e resterà vivo nei nostri cuori, così come il ricordo della piccola vittima della tragedia. Sono certo che Alfredino lo abbia accolto in cielo, con quell'abbraccio che purtroppo, quel giorno, non fu possibile".

La vicenda di Alfredino Rampi e dell'incidente di Vermicino ha ispirato Alfredino - Una storia Italiana, la serie Tv in quattro episodi trasmessa da Sky Cinema il 21 e il 28 giugno di quest'anno, dove il personaggio di Angelo Licheri è stato interpretato da Riccardo De Filippis.