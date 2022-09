Manuel Bortuzzo, la fidanzata Angelica Benevieri deride i disabili in un video: "non è una cosa che rifarei”

Angelica Benevieri in un vecchio video aveva deriso la disabilità: la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha detto di averlo girato anni fa e non lo rifarebbe.

Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo, in un vecchio video ha deriso la disabilità: il post le ha fatto piovere addosso numerose critiche. Oggi la ragazza ha giustificato quelle brutte immagini con la giovane età ma, chi si aspettava delle scuse, è rimasto deluso.

La relazione tra Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo non è andata giù a numerose persone, soprattutto a coloro che avevano sperato che la storia con Lulù Selassiè potesse avere un lieto fine. Alcuni utenti, scavando nel profilo della TikToker sono riuscite a trovare un video che, sicuramente, non sarà piaciuto al nuotatore. Nella clip, Angelica, dopo essere entrata in un bagno pubblico, quando si accorge che è riservato a persone disabili, esce mimando, goffamente, una camminata da disabile.

Il video sembra non aver influenzato il suo rapporto con Manuel Bortuzzo ma, visto il polverone social, Angelica Benevieri ha voluto rispondere con un lungo messaggio, ma le scuse che qualcuno si aspettava, non sono arrivate. La TikToker ha giustificato il suo comportamento con la giovane età: "Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio Tik Tok - ha scritto nelle storie di Intagram - Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina, a quell'età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei".

"Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell'altro ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente, tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di video", ha continuato Angelica raccontando di avere uno zio disabile: "Che amo alla follia, gli ho sempre portato rispetto, non l'ho mai giudicato, come non ho mai giudicato nessun altro".

Angelica Benevieri ha invitato le persone a vedere chi è lei oggi, senza soffermarsi su delle immagini di anni fa: "Ho fatto volontariato insieme alla mia famiglia per molti anni in un istituto, regalare sorrisi a chi ne ha bisogno e dare una mano è la cosa che più mi ha reso felice e mi ha insegnato ad apprezzare di più quello che ho. Con questo voglio far capire che sono la prima persona che sta vicino a chi ha bisogno, che non disprezzo nessuno e tanto meno giudico.L'Angelica che avete visto in quel video non sono certamente io, ripeto ero più piccolina, non avevo la mentalità che ho adesso e in quel momento non ci ho visto nulla di male. Mi dispiace che per mezzo di questo video vi stiate facendo un'idea totalmente sbagliata di me, che vi soffermate alla prima cosa che vedete senza andare a fondo e capire chi è veramente Angelica".