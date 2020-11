Angela Chianello: bufera social per il contratto con Lele Mora (VIDEO)

Lele Mora da oggi rappresenterà Angela Chianello, che ha siglato un contratto con l'ex agente dello spettacolo, ma sui social è polemica e non solo per il pericoloso livello di trash.

Oggi è anche questo video a far discutere parecchio, a soli pochi giorni dalla diffusione del videoclip di Angela Chianello ispirato al suo tormentone estivo "non ce n'è coviddi", la frase da lei urlata a una giornalista televisiva che ha fatto il giro del web e l'ha resa un personaggio. Dopo la pubblicazione della clip Angela Chianello è stata convocata dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino che l'ha denunciata per avere organizzato uno spettacolo in spiaggia, su area demaniale, senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dalla questura e perché le persone presenti non indossavano la mascherina.

Come se non fosse mai successo, Angela Chianello ha pubblicato su Instagram una clip in cui firma un contratto con Lele Mora, nella didascalia si legge: "Finalmente il grande giorno con mio zio Lele Mora". Quest'ultimo in alcune storie sul social network ha spiegato il motivo della loro collaborazione: " La nostra Angela firma il contrattino con me, di rappresentanza. Un minuto di visibilità va dato a tutti, anche ad Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po' di pubblicità se lo merita e basta. Io non sono l'agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista, a fare quel pezzo".

Il video che sancisce il momento della firma è finito di nuovo sotto accusa. Anche questa volta la Chianello non indossa la mascherina e Lele Mora ostenta lo stesso atteggiamento irresponsabile: i due sono vicinissimi e senza protezione a spregio delle misure previste dagli ultimi DPCM. La cosa è stata notata da alcuni follower, il cui numero fortunatamente sta diminuendo, che hanno scritto sotto la foto frasi come "Angela metti la mascherina... almeno fallo per te e la tua famiglia!" e "Tutto senza mascherina, ovviamente, per restare coerenti. NON CE N'È CERVELLO!".

La visibilità data ad Angela Chianello in alcuni programmi delle reti Mediaset è stata aspramente criticata da alcuni giornalisti tra cui Selvaggia Lucarelli che ha scritto: "Questa roba non è trash, è oscena. E va ringraziata ancora una volta "Babbara", che ha trasformato un'ignorante pure negazionista in un fenomeno di colore. Pericoloso", puntando il dito contro Barbara D'Urso.