Angel e la Città dei Demoni, il secondo volume del reboot in edicola

Dopo lo straordinario successo dei primi tre volumi del reboot a fumetti di BUFFY - L'AMMAZZAVAMPIRI, e quello altrettanto clamoroso e sorprendente del primo volume di ANGEL e dl crossover BUFFY / ANGEL: LA BOCCA DELL'INFERNO, è venuto il momento di una nuova avventura per il BUFFY UNIVERSE con il secondo volume di Angel: La Città dei Demoni.

In Essere Umano, primo volume dell'elettrizzante rivisitazione del personaggio di Angel, abbiamo riscoperto la figura di un vampiro maledetto che cammina sul confine tra due mondi: ha un'anima e ha trascorso secoli combattendo contro le forze che avrebbero distrutto l'umanità, nel tentativo di riscattarsi per i crimini commessi in passato. Sta cercando di redimersi, ma le cose, come sappiamo, si sono complicate.

Ora, col secondo volume in uscita oggi intitolato La città dei demoni (pagg. 128, cartonato, euro 19,90), siamo nel mezzo degli eventi legati a Buffy/Angel - La bocca dell'inferno, il volume crossover che ha collegato la serie di Angel a quella di Buffy - L'ammazzavampiri, entrambe appartenenti al Buffyverse creato da Joss Whedon. Con Angel bloccato a Sunnydale proprio a causa della Bocca dell'Inferno - un'apertura tra la nostra dimensione e quella degli Inferi - Los Angeles ha una sola possibilità di salvarsi: il vampiro Spike e l'eterogenea squadra che metterà in piedi con Winfred Burkle e Charles Gunn per far fronte all'ondata di male puro che si sta abbattendo sulla Città degli Angeli. Sempre che riescano a mettere da parte i loro dissapori e a smettere di combattere tra loro per affrontare il vero nemico comune.

Scritta da Bryan Edward Hill (Detective Comics, Killmonger) e disegnata da Gleb Melnikov (Mighty Morphin Power Rangers), Angel è la serie reboot su uno dei vampiri più iconici della cultura pop, raccontato per una nuova generazione di lettori. Anche il secondo volume sarà disponibile in edizione variant (prezzo di copertina euro 21). Appuntamento da oggi in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.