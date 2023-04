Andrew Tate esce di prigione: il primo video dopo la concessione degli arresti domiciliari

Venerdì 31 marzo 2023, una corte d'appello di Bucarest, in Romania, ha fatto uscire di prigione e concesso gli arresti domiciliari ad Andrew Tate e suo fratello Tristan, entrambi accusati di stupro, traffico di esseri umani e di associazione criminale: accuse che finora le autorità non sono state in grado di provare e rispetto alle quali gli imputati si sono dichiarati innocenti.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, la corte ha anche optato per la scarcerazione di due donne rumene, presunte complici dei due fratelli, Georgiana Naghel e Luana Radu, anch'esse obbligate agli arresti domiciliari, almeno fino alla fine del periodo di detenzione inflitto che scadrà il 29 aprile.

L'influencer ed ex campione di kickboxing ha recentemente postato un video dove, per la prima volta, può essere visto all'interno di una delle sue abitazioni mentre cammina avanti e indietro e fuma un sigaro. Nella didascalia del tweet Tate ha scritto: "Dallo scorso anno sono stato bloccato in una stanza per 24 ore al giorno senza ora d'aria".

"Ho fatto avanti e indietro in una cella di 3 metri senza dispositivi elettronici o contatti esterni. Assoluta lucidità mentale. Pensieri reali. Piani reali. Dolore vivo. Sono a casa da un'ora e già non sopporto il mio telefono. Alcune abitudini sono dure a morire... è giunto il momento di sconfiggere Shaytan", ha concluso Andrew Tate.