Andrew Lincoln tornerà in tv con la serie britannica Cold Water

Andrew Lincoln tornerà a lavorare per la televisione in occasione della serie Cold Water, un progetto destinato a ITV.

L'attore, che è stato da poco protagonista del progetto spinoff di The Walking Dead dedicato alla storia di Rick e Michonne, sarà coinvolto anche come produttore.

Cosa racconterà Cold Water

Il cast della serie, che è il primo ruolo in uno show britannico di Andrew Lincoln dopo oltre un decennio, sarà composto anche da Ewen Bremner, Indira Varma ed Eve Myles.

Lincoln in The Walking Dead

Al centro della trama di Cold Water ci sarà John, un uomo represso di mezza età che è segretamente infelice e odia la sua vita da "casalingo" e padre. John si trasferisce in un villaggio scozzese, dove stringe un'amicizia con il vicino Tommy (Bremner), odiato dalla moglie Fiona (Varma). Il legame tra i due vicini diventa sempre più intenso e Fiona inizia ad avere dei sospetti, fino a convincersi che tutto non è quello che sembra.

Il team al lavoro sulla serie

Il commediografo David Ireland è l'autore di Cold Water, mentre la produzione è curata dallo stesso team che ha recentemente portato su Netflix la miniserie Eric.

Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi del 2024 e nelle prossime settimane ITV Studios rivelerà altri nomi che faranno parte del cast.

Lincoln ha lavorato per la televisione britannica in occasione di This Life e della sitcom Teachers all'inizio della sua carriera. Il progetto più recente realizzato nel Regno Unito è stato Strike Back, con protagonista Richard Armitage, girato nel 2010.

Andrew è tornato recentemente nei panni dell'ex sceriffo Rick Grimes per concludere la storia del personaggio con la serie spinoff di The Walking Dead intitolata The Ones Who Live, con al centro la sua relazione con Michonne, personaggio affidato a Danai Gurira.