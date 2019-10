Andrea Delogu: la foto del passaporto sui social scatena le polemiche, ma c'è un equivoco

Andrea Delogu ha pubblicato una foto di un passaporto in cui si riportava il nome di Elena Martini Goodman, situazione che ha scatenato le critiche online, obbligando l'attrice a dover chiarire la situazione ed esprimere la sua perplessità nei confronti di chi ha commentato negativamente il suo post.

L'attrice Andrea Delogu aveva pubblicato la foto del documento accompagnandola con la didascalia "Doppia identità. #DivorzioALasVegas". Nonostante fosse chiaro che si trattasse di un oggetto di scena realizzato per il suo nuovo progetto, moltissimi dei suoi follower hanno commentato criticandola perché aveva condiviso dei dati privati, avrebbe cambiato nome e persino per la scelta di divorziare.

L'attrice ha quindi dovuto replicare con un secondo post su Instagram in cui dichiara: "Mi sveglio e trovo una cascata di messaggi di persone che mi chiedono perché avrei scelto il nome d'arte Andrea o perché sto andando a divorziare all'estero o mi consigliano di togliere la foto del mio passaporto da Instagram perché pericoloso". Andrea ha ribadito: "Ragazzi, io non tolgo la foto perché non faccio vincere la vostra distrazione sulla mia voglia di dirvi che sto girando un film, il passaporto è di scena, Elena è il nome del personaggio e soprattutto non vado a divorziare a Las Vegas! Quello è il titolo del film !!!".