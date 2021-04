Ancient Aliens: la docuserie diventa un film diretto da Josh Heald, showrunner di Cobra Kai

Ancient Aliens, la serie di The History Channel, diventerà un film e alla regia ci sarà Josh Heald.

Il progetto si ispirerà alla docuserie andata in onda, fino a questo momento, per circa 200 episodi, ottenendo quasi 36 milioni di spettatori.

Il progetto ispirato ad Ancient Aliens sarà scritto e prodotto da Luke Ryan e proporrà sugli schermi un'avventura che coinvolgerà luoghi e oggetti antichi, mettendo a confronto le teorie e le domande emerse nello show.

Josh Heald, showrunner di Cobra Kai, sarà al suo esordio alla regia di un lungometraggio e ha dichiarato: "Dirigere il mio primo film con questo dream team che ha creduto in me fin dall'inizio della mia carriera è incredibilmente speciale. Io e i miei partner siamo entusiasti nel produrre questa epica storia".

A produrre il progetto sarà lo studio Counterbalance che ha portato al successo la serie Cobra Kai, passata da YouTube e Netflix in occasione della terza stagione dello show. I nuovi episodi dello show ideato come sequel dei film di Karate Kid è attualmente in fase di produzione.