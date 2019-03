Amori e altri rimedi: lo show con Claudia Gerini stasera su Fox Life!

Da stasera su Fox Life alle 21.55, in prima visione assoluta, arriva Amore e altri rimedi, la nuova produzione originale di Fox Networks Group Italy con Claudia Gerini, realizzata da Nonpanic Banijay.

Adattamento del format internazionale Seven Year Switch, già andato in onda con successo in USA, Regno Unito, Australia e Spagna, Amori e altri rimedi in 8 puntate vede protagoniste 16 coppie in crisi - due per puntata - e i loro problemi di cuore. Lo show è un docu-reality che affronta la tematica della crisi di coppia in maniera realistica e delicata, partendo da una domanda: cosa accadrebbe se 2 partner in crisi decidessero di separarsi per vivere un periodo di tempo insieme a un perfetto sconosciuto, parte di un'altra coppia che vive la stessa situazione? Anche la più bella tra le storie d'amore, infatti, può attraversare momenti difficili. Non è facile condividere la quotidianità con un'altra persona, riuscendo a mantenere la relazione viva, e superare le continue sfide alla quale la sottopone il trascorrere del tempo. E, a volte, quando l'impegno personale non basta e quando la passione sembra essersi affievolita, c'è il bisogno di chiedere un aiuto esterno, magari il consiglio di un esperto.

Amore e altri rimedi è un "esperimento sociale", una terapia di coppia che diventa "terapia d'urto", raccontata da Claudia Gerini attraverso uno cambio tra partner seguito da esperti, 2 specialisti nel campo dei problemi relazionali e di coppia: Laura Duranti (42 anni, psicologa e sessuologa) e Gianluca Franciosi (38 anni, psicologo e psicoterapeuta). Sarà loro compito seguire in questo percorso le coppie, scelte e abbinate in maniera ponderata sulla base del loro profilo e trascorso personale. Il fine dell'esperimento non è di spingere i partner nelle braccia di un altro, ma quello di stimolare la riflessione, mettendo i protagonisti di fronte ai propri timori, alle tentazioni, ai dubbi e agli errori che, coscientemente o meno, continuano a ripetere all'interno delle loro dinamiche di coppia.

Gli innamorati in crisi si separeranno. Formate le nuove coppie, si trasferiranno in due confortevoli case, nelle quali verranno costantemente seguite dalle telecamere del programma. La nuova persona che si troveranno accanto diventerà quindi un complice, una spalla sulla quale sfogare la propria emotività, o verso la quale indirizzare la propria frustrazione e conflittualità, attraverso il confronto. Durante la convivenza, vivranno in totale assenza di contatti diretti con i rispettivi partner originali e prenderanno parte a esercizi e attività terapeutiche di coppia, proposte dagli esperti, che li porteranno a vivere esperienze mirate, costruttive e dinamiche. Al termine di questo percorso, le coppie originarie si ricongiungeranno, in presenza dei terapisti, confrontandosi sulla base dell'esperimento appena vissuto e dovranno quindi prendere la loro decisione finale: dare un'altra chance alla relazione o dirsi addio.

Guidati da Claudia Gerini seguiremo il percorso che le coppie faranno mettendosi alla prova in questa nuova esperienza, vivendo lontani dalla propria metà e condividendo con un'altra persona gli spazi e la vita quotidiana. In ogni puntata saranno portati alla luce dubbi, paure e cose che non hanno mai avuto il coraggio di confessarsi. Claudia, in una posizione di osservatrice privilegiata, offrirà un punto di vista sulle tematiche affrontate in ogni puntata, guidando lo spettatore in questo viaggio tra l'amore e i suoi possibili rimedi.