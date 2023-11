Amore Criminale e Sopravvissute stasera su Rai 3, le storie di giovedì 30 novembre

Torna stasera su Rai 3 il doppio appuntamento con Amore Criminale e Sopravvissute. Il primo, condotto da Emma D'Aquino, andrà in onda in prima serata alle 21:20 e racconterà la storia di Cecilia. A seguire, la trasmissione ideata e condotta da Matilde D'Errico che questa sera sarà incentrata sulle molestie subite da Elena e Giulia.

Le Storie di stasera 30 novembre

Amore Criminale

Cecilia nasce in Perù, ma si trasferisce in Italia in cerca di un futuro migliore. Vive a Reggio Emilia con il suo bambino, nato da una precedente relazione. All'epoca dei fatti, non ha un lavoro stabile e vive una condizione economica difficile.

Un giorno, alla porta di casa di Cecilia, si presenta Mirko, un ragazzo che lavora come rappresentante. In pochi giorni, i due iniziano a frequentarsi e si mettono insieme. Mirko si trasferisce subito a casa della ragazza, si mostra generoso ed è molto attento al bambino.

Ma la convivenza dura poco; i comportamenti aggressivi di Mirko spingono Cecilia a interrompere la relazione. Mirko non si rassegna, telefona a Cecilia in modo sempre più ossessivo, le chiede di tornare insieme, minaccia di togliersi la vita.

I vicini di casa di Cecilia si accorgono che Mirko spesso la spia, lo vedono sul ballatoio, scoprono che di notte dorme in cantina. Inizia una pesante persecuzione.

Amore Criminale è realizzato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

Sopravvissuta

Le molestie sul luogo di lavoro sono il tema della terza puntata di Sopravvissute. La prima storia della puntata riguarda Elena, una giovane volontaria di un'associazione di pubblica assistenza, molestata da un superiore durante le ore di lavoro.

La vicenda risale al 17 giugno 2019: quel giorno, l'uomo palpeggia Elena - all'epoca diciannovenne - e l'afferra per un fianco nel tentativo di tirarla a sé. Per sfuggire all'aggressione, la giovane si rinchiude in una stanza, poi si confida con la madre e decide di denunciare l'accaduto alle Forze dell'Ordine.

La seconda storia è quella di Giulia, una copywriter che ha deciso di raccontare le molestie accadute nel mondo della pubblicità e delle agenzie di comunicazione. Molestie che sono state raccontate anche da altre donne. In studio interverrà la psicologa clinica Silvia Michelini.

Sopravvissute va in onda con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità.

