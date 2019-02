Amleto - La serie: il trailer della prima social serie raccontata su Facebook

Amleto - La serie è la prima social serie pensata per essere narrata tramite social. Un nuovo format drammaturgico in grado di declinare cinema, teatro e letteratura nel linguaggio dei social network. Il testo shakespiriano da sempre soggetto a sperimentazione, viene narrato via social tramite post, immagini e video in cui viene "spacchettata" la storia originale. Facebook diventa, quindi, contemporaneamente genere letterario all'interno del quale si muove Amleto e stage digitale per farci seguire la prima social serie dedicata al principe di Danimarca.

Amleto è diventato la stagione zero di un nuovo format. La storia del principe di Danimarca, rispettando fedelmente il testo originale, è raccontata utilizzando tutte le forme nate dai social network, passando anche per gif, emoticon, loop-video.

Immaginando Facebook come luogo fisico in cui prendono forma tre linguaggi dell'arte, fotografia, cinema e letteratura, la sfida di questo format inedito sta nel fornire un modello per un nuovo genere artistico che unisca e superi queste forme classiche mettendole al servizio dei nuovi modelli di comunicazione, dei nuovi tempi di fruizione, del nuovo modo di intendere e recepire i contenuti. Amleto - La serie guarda al mondo del web come canale e forma di distribuzione di un nuovo modo possibile di fare e intendere l'arte.

