Amici 22: anticipazioni seconda puntata: maglia sospesa ad un alunno

La seconda puntata di Amici 22 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide: oggi ad un alunno sarà sospesa la maglia.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews scopriamo quello che vedremo oggi pomeriggio, possiamo già dirvi che non assisteremo a nessuna eliminazione. Ospite in studio Ornella Vanoni, chiamata a giudicare gli alunni della sezione canto, e Annalisa ex allieva e cantante ormai affermata.

Per la prima gara degli inediti si sono esibiti Aaron, Ndg e Tommy Dali, i cantanti sono stati giudicati da Federica Gentile di Radio Zeta che ha assegnato la vittoria ad Aaron.

Per la gara di ballo sono stati scelti Ludovica, Megan e Samuel. La vittoria è andata a Ludovica, la ballerina grazie a questo risultato, si esibirà il 22 ottobre sul palco del Palalottomatica di Roma durante il concerto di Marco Mengoni.

Ornella Vanoni ha giudicato la gara delle cover, questa la sua classifica: Federica e Cricchetto, Niveo, Piccolo G., Andrè e Wax.

Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Ramon per questioni di disciplina, infatti, sono state mostrate delle foto in cui il giovane ballerino gira in canottiera, costume e ciabatte per la casetta e dorme in costume, un provvedimento giudicato da molti eccessivo.