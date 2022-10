Amici 22, anticipazioni del ottobre: un aulunno perde la sfida

Oggi 30 ottobre 2022 alle ore 14:00 va in onda la settima puntata di Amici 22: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Oggi, 30 ottobre, su Canale 5 alle 14:00, va in onda Amici 22, siamo arrivati alla settima puntata del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi un alunno perderà la sfida e abbandonerà la scuola, ma non sarà l'unica sorpresa del pomeriggio.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Il cantante Tommaso Paradiso giudicherà la gara delle cover, mentre l'ex professore Garrison deciderà il vincitore della gara di improvvisazione tra i ballerini, infine vedremo Marcello Sacchetta e Giordana Angi.

Per la Gara delle Cover questi sono i voti di Tommaso Paradiso: L'ex leader dei The giornalisti ha messo al primo posto Wax e all'ultimo NDG, questi i suoi voti: Wax 8 e mezzo. A seguire Aaron e Tommy 8; Piccolo G 7.5; Federica 7-;DG con 6.

Durante l'esibizione di Andre, Rudy Zerbi ferma la musica e manda in sfida immediata il cantante di Arisa. Contro di lui c'è Ascanio, è quest'ultimo a vincere la sfida. Andre è eliminato.

Nuova sfida di canto: Niveo ha difeso il suo banco e resta nella scuola il giudice è stato Carlo Di Francesco.

Gara di ballo: Garrison Rochelle ha messo al primo posto Ramon, all'ultimo Samuel. Ecco i suoi voti: Ramon 8+; Maddalena 7,5; Mattia 7; Claudia 7; Ludovica 6,5; Ludovica 6,5; Samuel 6.

Prove assegnate dagli insegnanti di Ballo. Rita balla sulle note di una canzone di Lucio Dalla il compito assegnatogli da Emanuel Lo e supera la prova. Samu, invece, non supera il compito assegnato da Alessandra Celentano.

Improvvisazione di ballo, gara giudicata da Marcello Sacchetta. Ad esibirsi sono Maddy, Mattia e Megan, quest'ultima vince la sfida.

Sfida di Ballo giudicata da Garrison. Come Andre per il canto, anche qui si ha una sfida immediata, a chiederla è stato Raimondo Todaro per Gianmarco. Lo sfidante è un ballerino di nome Christian. La vittoria va all'allievo della Celentano: Gianmarco resta nella scuola.

La seconda eliminata, secondo le indiscrezioni di Amici News è stata Asia Bigolin, in questo caso la ragazza, titolare del 'banco del pubblico, avrebbe perso il televoto lanciato la scorsa settimana.