Amici 22, anticipazioni del 6 novembre: escono i primi inediti, ecco chi sono i cantanti che li pubblicheranno

Oggi, 6 novembre, su Canale 5 alle 14:00, va in onda Amici 22, siamo arrivati all'ottava del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi tre alunni sapranno che saranno pubblicati i loro inediti, scopriamo insieme chi sono.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Marco Mengoni arriva negli studi del talent per presentare il suo nuovo singolo Tutti i miei ricordi. Cristiano Malgioglio e Beppe Vessicchio giudicheranno le prove dei cantanti.

Per la Gara delle Cover questi sono i voti di Cristiano Malgioglio: Federica 10; Tommy Dali 10; Cricca 10-; NDG 9 -; Wax 9-; Niveo 7+ e Ascanio 7+

Beppe Vessicchio ha giudicato una gara di canto a sorpresa: il maestro ha sentito cantare Tommy Dali, Niveo e Aaron e ha scelto di premiare la performance di Tommy

Aaron non ha partecipato alle gare per svolgere il compito assegnatogli da Arisa, si è esibito sulle note di It's me, prova superata

Sfida di Canto. Piccolo G era in sfida, la decisione è stata presa da Arisa, l'allievo ha vinto e resta nella scuola di Amici. Beppe Vessicchio è stato il giudice dei due contendenti.

Sfida di Ballo giudicata dal ballerino da Froz che ha dato i seguenti voti: Maddalena 8,5; Megan 8,5; Samu 8; Mattia 7,5; Claudia 7; Rita 6,5; Ludovica 6+ e infine Gianmarco 6

Ramon non ha ballato per svolgere il compito assegnatogli. Alessandra Celentano gli ha detto che cerca troppo l'attenzione delle telecamere, affermando che forse ha sbagliato programma: Amici non è il Grande Fratello.

Eccoci arrivati agli Inediti: Stasera 6 novembre a mezzanotte usciranno gli inediti di Wax; NDG e Tommy. I cantanti hanno lavorato con dei produttori grazie alle apposite gare vinte nelle precedenti settimane. Tutti brani entrano nella programmazione di Radio Zeta.

La Prova Oroe è stata vinta da Aaron, la prova Marlù da Maddalena.