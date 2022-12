Amici 22, anticipazioni del 4 dicembre: quattro alunni in sfida, ecco chi lascerà la scuola

Amici 22 va in onda oggi, 4 dicembre, su Canale 5 alle 14:00: siamo arrivati alla dodicesima puntata del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi quattro alunni rischiano il loro posto nella scuola.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Maria De Filippi ha invitato negli studi di Canale 5 il gruppo de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono esibiti con il classico So this is Christmas, il brano di John Lennon. Il gruppo sarà anche il giudice della gara delle Cover. Per la gara di ballo torna come giudice Anbeta, ex concorrente di Amici ed ex professionista del talent.

I vincitori delle gare riceveranno un premio importante: la possibilità di esibirsi durante il concerto di capodanno organizzato da Canale 5.

La puntata inizia con una nuova sanzione disciplinare per alcuni alunni, NDG, WAX, Piccolo G e Tommy Dali hanno lasciato la sala prove senza il permesso degli insegnanti, prima che finissero le lezioni. NDG ha detto di aver avuto bisogno di respirare, il ragazzo sarebbe stato vittima di un attacco di panico. La conduttrice lo ha invitato a chiedere aiuto in questi casi, perché il programma si avvale di professionisti che possono intervenire, Lorella Cuccarini, comunque, ha deciso di sospendergli la maglia. Rudy Zerbi ha fatto mandare in sfida immediata. Piccolo G e Tommy Dali. Arisa, molto più clemente, ha invitato Wax a ridurre il numero di sigarette.

Sono quattro le sfide di oggi, la prima coinvolge Gianmarco. La sua sfida era stata freezata la scorsa settimana dalla sua insegnante. Francesca Bernabini, giudice della sfida, ha preferito il ballerino di Alessandra Celentano alla sfidante Ginevra. Gianmarco vince la sfida e mantiene il suo banco

Sfida immediata per Samu, voluta da Alessandra Celentano. Anche questa volta, Francesca Bernabini ha scelto l'alunno del talent. Samu resta nella scuola di Amici.

Le sfide immediate chieste da Rudi Zerbi per i suoi allievi. Tommy Dali e Piccolo G vincono le rispettive sfide, ma il loro professore non è soddisfatto del loro comportamento e li mette di fronte ad una difficile scelta. Devono decidere se pubblicare il prossimo inedito, che doverebbe uscire sulle piattaforme digitali la settimana prossima o partecipare alla gara promossa dal produttore Dardust alcune puntate fa, quando, partecipando al programma in qualità di giudice, ha dato un compito ai cantanti. Tommy Dali e Piccolo G hanno chiesto del tempo per pensarci.

Nessuno alunno lascia la scuola.

Iniziano le gare per partecipare al Concerto di Capodanno, per volontà di Maria De Filippi i voti non saranno resi noti.

Gara ballo giudicata da Anbeta, la professionista al messo al primo posto Rita. Dietro di lei, nell'ordine, ci sono: Ramon, Isobel, Gianmarco, Mattia, Ludovica, Megan, Maddalena, Samu e Samuel.

Gara delle cover giudicata da Il Volo.I tenori hanno messo al primo posto a pari merito Cricca e Angelina. A seguire nell'ordine Federica, Aaron, Wax, NDG, Tommy Dali, Piccolo G e Niveo.

I vincitori dei contest degli sponsor: Mattia si aggiudica la prova Tim, Wax ha vinto la prova Oreo. Niveo si aggiudica la gara RTL per gli inediti, l'emittente radiofonica gli regala un pass per esibirsi all'Arena di Verona a Capodanno per il concerto organizzato dalla radio.