Amici 22, anticipazioni del 27 novembre: tre alunni in sfida immediata

Amici 22 va in onda oggi, 27 novembre, su Canale 5 alle 14:00: siamo arrivati al'undicesima puntata del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi tre alunni vanno in sfida immediata, vediamo perchè.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Lo studio del talent accoglierà Irama che ci farà ascoltare l suo nuovo singolo intitolato Ali, il brano fa parte dell'album Il giorno in cui ho smesso di pensare. Il cantante riceverà il doppio disco di platino. Tra gli ospiti anche i giudici della sezione canto sono Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba. Nancy Berti è chiamata a dare un voto alle esibizioni di ballo

La undicesima puntata manda in sfida tre alluni per motivi disciplinari: Alcuni video mostrano la disastrosa condizione igienica in cui versa la casetta dove vivono i ragazzi. Maria De Filippi e gli insegnanti chiedono agli alunni di assumersi le loro responsabilità ma nessuno si fa avanti. Scatta quindi il provvedimento disciplinare. Rudy Zerbi mette in sfida immediata NDG. Raimondo Todaro fa mettere in sfida immediata Mattia, Alessandra Celentano manda in sfida immediata Gianmarco.

Sfida immediata: Mattia vince la sfida, a votare sono i professori interni. Il ballerino, vincitore della prova Tim non balla per punizione.

Sfida immediata: NDG vince contro Michelle esibendosi sulle note di Fuori e I hate you I love you.

Sfida immediata: Gianmarco e la sfidante Ginevra sono in parità, ma Alessandra Celentano non salva il suo ballerino, per il momento congela il suo voto. Ramon Agnelli fa notare che Gianmarco non meritava la punizione, lo stesso ballerino chiede alla Celentano perchè lo abbia messo a rischio eliminazione.

Gara di interpretazione di canto: ecco i voti e la classifica di Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba: Aaron 9-. Angelina 9 - -. Tommy 8,5.Federica 8 - -. Niveo 7 + +. Cricca 7+. Piccolo G 7-. NDG 7 - -. Chiude la classifica Wax con 6,5.

Gara inediti: In sfida c'erano i brani di Cricca e Federica sottoposti alò giudizio del pubblico che ha preferito il brano di di Federica.

La produzione ha fatto i nomi degli alunni che nella casa sono più attivi nelle pulizie: Meghan, Maddalena, Cricca, Rita e Ramon. Gli allievi fanno i nomi diLudovica e Federica puliscono la casetta.

Gara Ballo, ecco i voti di Nancy Berti e la relativa classifica: Isobel 9. Ramon 9-. Gianmarco 9-. Samu 8,5.Maddalena 8+. Rita 7,5. Mattia 7-. Samuel 6+. Megan 6 - -. Ultima Ludovica che ha avuto 5.

