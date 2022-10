Amici 22, anticipazioni del 23 ottobre: il destino di Asia Bigolin è in bilico

Oggi, 23 ottobre, su Canale 5 alle 14:00, va in onda Amici 22, siamo arrivati alla sesta puntata del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi Asia Bigolin conoscerà l'esito del televoto, il pubblico deciderà se potrà restare nella scuola.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Due cantanti Alex, ex allievo di Amici 21, e Coma_Cose, presenteranno gli ultimi loro singoli. La gara delle cover sarà giudicata da Nek, Eleonora Abbagnato deciderà chi vincerà la gara di ballo.

Per la Gara delle Cover questi sono i voti di Nek: Aaron 8, Niveo 8, Piccolo G 8 - -; Tommy e Wax 7,5 e Ndg 6,5. Quest'ultimo ha la maglia ha rischio ma la sua insegnate, Lorella Cuccarini, dice che il ragazzo sta lavorando bene e decide di confermargli il banco di Amici.

Alla gara degli inediti partecipano Cricca, Niveo e Piccolo G, quest'ultimo è il vincitore. Il ragazzo avrà quindi la possibilità di lavorare sul brano con un produttore famoso

Esito del Televoto: il pubblico ha deciso che Asia Bigolin può restare ad Amici, occupando il Banco del Pubblico. La ragazza nel suo nuovo percorso sarà seguita, non dal suo ex insegnate, Raimondo Todaro, ma dai professionisti Elena D'Amario.

Gara di ballo: Eleonora Abbagnato dà 8, il voto maggiore, a Maddalena e Samuel. Claudia e Gianmarco si sono meritati un 7. Samu e Ludovica hanno raggiunto la sufficienza grazie ad un 6. Mattia e Asia sono stati gli ultimi, entrambi hanno preso 5. Il destino di Asia, occupando il Banco del Pubblico, sarà deciso ancora una volta attraverso il televoto. Mattia, invece, è stato salvato dal suo insegnante. Raffaele Todaro, infatti, decide di consegnargli la maglia, nonostante l'insufficienza. Mattia potrebbe essere raggiunto da un provvedimento disciplinare da parte di Alessandra Celentano, il ballerino non ha indossato l'abbigliamento richiesto dalla coreografia.

Gara di ballo di improvvisazione basata sul sex appeal giudicata da Sebastian. I ballerini 'seduttori' scelti sono Gianmarco, Ramon e Mattia. Durante la prova, la persona scelta per essere sedotta deve sedersi al centro della pista. Il primo balla per Megan, il secondo per Alessandra Celentano e il terzo per Maddalena. La prova è vinta da Mattia.

Subito dopo la regia manda in onda una clip sulle coppie che si sono formate nel programma. A scambiarsi i primi baci sono stati Niveo e Rita e Mattia e Maddalena

Sfide: Andre ha vinto la sfida che si doveva fare la scorsa settimana.

Prove assegnate dagli insegnati durante la settimana. Rudy Zerbi ha chiesto a Federica un'esibizione in Rolling, prova superata con il pubblico in piedi ad applaudire. Megan si è esibita in una rumba con Mattia. La Celentano, che aveva assegnato il compito, ha dato il suo ok, anche se non è rimasta contenta al 100%. Cricca, alunno di Lorella Cuccarini, si è esibito sulle note di La costruzione di un amore, anche per lui prova superata.

La puntata si chiude con Giulia Stabile ed Elena D'Amario che ballano una coreografia in solidarietà alle donne in Iran. Alla fine si tagliano una ciocca di capelli, come hanno fatto altri personaggi del mondo dello spettacolo.