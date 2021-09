Amici 21 e Verissimo in onda di domenica per tutta la stagione? L'idea che piace a Mediaset

Amici 21 e Verissimo potrebbero andare in onda di domenica per tutto il resto della stagione, e far spostare dunque al sabato il programma di Anna Tatangelo.

Rischia di diventare definitivo il passaggio di Amici 21 e Verissimo alla domenica pomeriggio: gli ottimi ascolti ottenuti dal talent show di Maria De Filippi e da Silvia Toffanin la scorsa settimana avrebbero convinto Mediaset a cambiare definitivamente il giorno di programmazione.

Il risultato? Il nuovo programma di Anna Tatangelo, ancora non iniziato, dovrebbe spostarsi al sabato.

Il passaggio di Amici nella fascia della domenica pomeriggio, come diretto competitor di Domenica In, doveva essere solo provvisorio, limitato a due puntate, ma le cose in casa Mediaset sembrano essere cambiate. Lo scorso 19 settembre Maria De Filippi ha vinto la gara degli ascolti contro la sua amica Mara Venier ed è stato un ottimo traino per l'edizione della domenica di Verissimo.

Da lunedì mattina, quando i dati auditel sono stati rivelati, è sembrato evidente che la combo Amici/Verissimo funzioni, in più le prime puntate di Scene di un matrimonio non hanno convito i dirigenti Mediaset, da qui è nato lo slittamento dell'esordio della trasmissione condotta da Anna Tatangelo. Il programma dell'ex di Gigi D'Alessio potrebbe passare al sabato pomeriggio, ma il suo destino non è stato ancora deciso.

Nella puntata di domenica di Amici gli insegnati hanno cominciato a scegliere i nuovi allievi, la scuola non è ancora completa, ci sono ancora alcune decisioni che dovranno essere prese dagli insegnati di ballo, Veronica Peparini dovrà scegliere tra due ballerini hip-hop, mentre Raimondo Todaro tra due danzatori di latino-americano.