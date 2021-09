Amici 21, lo sfogo del figlio di Gigi D’ Alessio: “da fuori sembra tutto più bello”

Nella scuola di Amici 21 LDA, il figlio di Gigi D'Alessio si è sfogato con Rudy Zerbi: Luca, questo è il nome del terzogenito del cantante napoletano, ha raccontato dei pregiudizi che deve affrontare e delle sue aspirazioni nel mondo della musica.

L'ingresso di LDA nella scuola di Amici è stato accolto con un certo scetticismo, il ragazzo è figlio di Gigi D'Alessio, molti lo hanno considerato il classico raccomandato, altri invece pensano che col suo cognome poteva fare a meno del trampolino di Amici, lasciando il suo banco a qualcuno meno "introdotto" nell'ambiente musicale.

Nella sua prima lezione con Rudy Zerbi, l'insegnante che domenica pomeriggio gli ha permesso di entrare ad Amici, LDA si è sfogato, raccontando dei pregiudizi che ha dovuto affrontare proprio per essere il figlio di uno dei più noti cantanti italiani. Rudy gli ha chiesto qual è il suo obiettivo, Luca punta decisamente in alto, per sua stessa ammissione: "Forse sto puntando troppo in alto, ma vorrei che le persone vadano da mio padre Gigi e gli chiedano 'Ma sei il padre di LDA?'". Zerbi ha sorriso, poi il ragazzo ha iniziato a raccontarsi, e a un certo punto, non ha trattenuto le lacrime: "Sembra tutto bello dall'esterno, invece non è così. Tutti pensano che sei figlio di un cantante e magari sei vestito bene. Pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti".

L'esibizione di LDA di domenica scorsa non è piaciuta ad Anna Pettinelli, l'insegnate lo ha accusato di non essere innovativo, una sorta di copia del padre, ma in peggio. Dopo la lezione con Rudy, Luca è tornato nella sala relax, ai compagni che gli hanno chiesto come stava LDA ha risposto: "a me una cosa mi fa piangere, siamo finiti a parlare proprio di quello".