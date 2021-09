Amici 21, quando inizia la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi

Adesso è ufficiale: la produzione di Amici 21 ha stabilito la data di inizio - sabato 18 settembre alle 14:10 - della nuova edizione. Il talent show di Maria de Filippi si anticipa di quasi due mesi rispetto agli altri anni, quando il programma iniziava a novembre.

L'ultima stagione di Amici, quella che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile, ha avuto un enorme successo, sia per il numero di spettatori, sia per il seguito che molti allievi hanno avuto uscendo dal talent, come Sangiovanni, Aka7seven, Deddy e Tancredi. I fan del programma erano soliti aspettare novembre per la messa in onda, quest'anno è stato deciso di anticipare l'esordio del talent che, come comunicato attraverso uno spot sulla pagina ufficiale di Instagram di Amici, inizierà il 18 settembre. Resta confermatissimo il sabato come giorno d'esordio del programma, quando Maria De Filippi presenterà al pubblico i nuovi allievi, cantanti e ballerini che occuperanno i banchi della scuola più ambita d'Italia.

Il cast di Amici ha subito delle leggere modifiche, Arisa non sarà più l'insegnate di canto, il suo posto sarà preso da Lorella Cuccarini, che abbandona la cattedra del ballo. Il posto lasciato vuoto dalla showgirl dovrebbe essere preso da Raimondo Todaro, ex maestro di Ballando con le Stelle. Confermati gli altri insegnanti, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al canto e Alessandra Celentano e Veronica Peparini alla danza.