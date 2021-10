Amici 21, due cantanti e due ballerini in sfida per un provvedimento disciplinare: ecco cosa è successo

Due cantanti e due ballerini di Amici 21 domenica prossima andranno in sfida per un provvedimento disciplinare: la decisione degli autori è stata presa a causa del disordine nella casetta ed è stata comunicata agli allievi del talent nel daytime del 4 ottobre.

Anche quest'anno il disordine all'interno della casetta degli allievi del talent show di Maria De Filippo regna sovrano e, come nelle precedenti edizioni, è scattato il duro provvedimento degli autori dello show, come sa chi ha seguito la striscia quotidiana pomeridiana del programma. I nuovi talenti di Amici 21 appena entrati nella casetta si sono promessi di tenerla in ordine, memori delle punizioni degli anni passati ma, come si sa, di buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno, o, in questo caso, per le sfide.

Nel daytime di oggi i concorrenti sono stati radunati sulle scalette ed è stato mandato un filmato che avrà fatto rabbrividire i genitori dei ragazzi. La casetta in poche settimane è diventata il classico 'porcile', vestiti ovunque, fazzoletti lasciati a terra, piatti dimenticati da giorni nei lavandini, armadi inguardabili in giro per la casa casa bottiglie d'acqua e carte di cibo.

La decisione presa dagli autori è stata quella di mandare in nomination 4 alunni, 2 per ogni categoria, ma i nomi non sono stati rivelati, e questo ha portato molta tensione nella casa. Nicol, Flaza e altri si sono lamentati per la possibilità di finire in sfida come punizione per il disordine e la sporcizia causata da altri. Nessuno dei disordinati si è offerto volontariamente e così qualcuno ha proposto che fossero gli stessi allievi a scegliere i 4 ragazzi da mandare in nomination, scrivendo i loro nomi su un bigliettino.

La proposta è stata accettata da tutti escluse Nicol e Flaza che non hanno votato. I biglietti sono stati consegnati alla produzione e nel daytime di domani sapremo chi sono gli alunni che domenica pomeriggio dovranno lottare per conservare la maglia di amici.