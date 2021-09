Amici 21 in onda di domenica per tutta la stagione, Anna Tatangelo si sposta al sabato

Amici resta in onda la domenica per tutta la stagione, così Anna Tatangelo si sposta al sabato pomeriggio: gli ottimi dati di ascolto hanno convinto i vertici Mediaset.

Amici 21 resta nel palinsesto di Canale 5 la domenica pomeriggio per tutta la stagione: gli ottimi ascolti del talent show di Maria de Filippi hanno convinto la dirigenza Mediaset a rivedere la programmazione del fine settimana. Anna Tatangelo si sposterà al sabato pomeriggio con il nuovo programma non ancora iniziato.

Alla fine è successo quello che tutti si aspettavano: Amici 21 diventa il diretto competitor di Domenica in questa stagione TV. Il programma di Maria De Filippi, nelle due settimane di programmazione nell'inusuale fascia della domenica pomeriggio ha portato a casa due vittorie, in termini di ascolto, contro Mara Venier, e il dato non ha lasciato indifferenti i vertici Mediaset. Di conseguenza i palinsesti del fine settimana dell'azienda di Cologno Monzese sono cambiati.

La notizia, che già circolava da alcuni giorni, è diventata ufficiale poche ore fa con un comunicato emesso da Mediaset, ora i fan del talent Amici sanno che dal prossimo 3 ottobre le schermaglie tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, i due maestri di canto della scuola, andranno in onda sempre di domenica. "A seguito dell'accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5, 'Amici' e 'Verissimo' continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo. Mediaset è molto soddisfatta per l'evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di 'Scherzi a Parte'", si legge nel comunicato.

La parte finale della nota ci spiega il futuro del programma condotto da Anna Tatangelo: "Quanto a 'Scene da un matrimonio', l'altro nuovo programma pomeridiano del weekend pronto a partire, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre". Sembra quindi sciolta la riserva sulla partenza del reboot dello storico programma condotto da Davide Mengacci, secondo alcune voci infatti, le prime puntate registrate, non avevano convinto del tutto i dirigenti Mediaset, da qui il rinvio del debutto e lo spostamento, prima provvisorio e ora definitivo, di Amici nella fascia della domenica pomeriggio.