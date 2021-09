Amici 21 cambia programmazione: quando andranno in onda le prime due puntate

Cambio di programmazione per le prime due puntate di Amici: il talent di Maria De Filippi a settembre andrà in onda in un giorno diverso rispetto a quanto comunicato.

Le prime due puntata di Amici 21 hanno subito un cambio di programmazione: andranno in onda di domenica. La decisione è stata ufficializzata da Mediaset, di conseguenza slitta al 3 ottobre il debutto di Scene da un matrimonio, il nuovo programma con Anna Tatangelo.

Cambia il palinsesto di Mediaset, l'azienda di Cologno Monzese ha comunicato che Scene da un matrimonio, il nuovo programma della domenica condotto da Anna Tatangelo, non partirà il 19 settembre, come era stato annunciato in precedenza. Il buco in palinsesto lasciato dal programma, che prenderà il posto di Domenica Live, sarà coperto dalle prime due puntate di Amici.

La notizia è stata diffusa da Mediaset attraverso un comunicato dove vengono spiegati i motivi del rinvio del programma della Tatangelo: "per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva 'Scene da un matrimonio', il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre".

La seconda parte del comunicato è dedicata allo spostamento di Amici, che debutterà nello slot della domenica pomeriggio come competitor di Domenica In "nel quadro dell'evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di 'Amici' di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità'".

Il cambio riguarderà solo le ultime settimane di settembre, dal primo fine settimana di ottobre Amici tornerà nella consueta fascia del sabato pomeriggio.

Nel frattempo di sabato, al posto di Amici, verrà trasmessa una delle soap opera già presenti in palinsesto.