Amici 21, anticipazioni della tredicesima puntata: maglia sospesa per un’alunna

La tredicesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide: oggi a un'alunna sarà sospesa la maglia.

Scopriamo dalle anticipazioni, diffuse dai portali Quellochetuttivoglionosapere e ilVicolodelleNews che in studio ci saranno come ospiti Riki che canterà l suo ultimo singolo, Scusa, Marco Mengoni, Sabrina Ferilli, che giudicherà la gara dei cantanti, e Giovannino, il disturbatore di Tu sì qui vales. Medaglia Oreo vinta da LDA per la terza settimana consecutiva. Prova Tim vinta da Mattia che ha ballato nonostante un piccolo infortunio alla caviglia.

Sfide di canto: Rea vince la sfida contro Alice, la ragazza resta nella casetta di Amici. La sfida di Nicol si è svolta a porte chiuse, senza la presenza del pubblico.

Sfide di ballo: Mattia è il vincitore della sua sfida, il ragazzo resta nel talent. Cristiano è rimasto in studio quando il pubblico è stato fatto uscire, probabilmente anche la sua sfida sarà a porte chiuse.

Ballo: la professoressa Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Cosmary, la ballerina entrata la settimana precedente ai danni di Virginia non ha ancora convinto la maestra di ballo.

Esibizioni di Ballo: Carola esegue una coreografia dimostrata da Giulia Pauselli ed ha i complimenti della Celentano. Serena, Mattia e Dario hanno ballato un passo a tre dimostrato da Giulia Pauselli, Umberto e Simone, la Celentano gli ha dato 3, mentre Raimondo Todaro e Veronica Peparini si sono detti soddisfatti. Christian, che doveva esibirsi con loro, non ha potuto essere presente perché influenzato.

I ragazzi ballano per conto loro una coreografia a testa preparata in settimana e Serena prende 5 dalla Celentano che ha visto in lei dei miglioramenti.

Canto: Alex, Aisha e Rea hanno presentato i nuovi inediti.

Classifica delle cover stilata da Sabrina Ferilli: Luigi e Sissi 9,5, Lda e Aisha 9, Crytical 8,5. Gli ultimi 3 sono Elena, Albe ed Alex con 7 e finiscono in sfida la settima prossima.