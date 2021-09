Amici 21, le anticipazioni della prima puntata: gli ospiti e l'omaggio a Michele Merlo

La prima puntata di Amici 21, in onda oggi su Canale 5 alle 14:00, si aprirà con un omaggio a Michele Merlo e potrà contare su numerosi ospiti in studio: ecco alcune anticipazioni.

La prima puntata di Amici 21 va in onda eccezionalmente oggi su Canale 5 alle 14:00. In diretta concorrenza con l'inizio di Domenica In su Rai1, Mediaset ha deciso di fare debuttare Amici 21 nello stesso orario e nello stesso giorno, posticipando l'inizio del nuovo show condotto da Anna Tatangelo, Scene da un matrimonio.

Scopriamo dalle anticipazioni che la nuova edizione di Amici si apre con un omaggio a Michele Merlo, l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi, scomparso lo scorso 6 giugno a soli 28 anni, ricordato con una coreografia danzata dai ballerini.

Confermato l'ingresso nella scuola di Raimondo Todaro, l'ex ballerino di Ballando con le stelle prende la cattedra del ballo lasciata libera da Lorella Cuccarini, diventata insegnate di canto.

Alcuni protagonisti di Amici 20 saranno ospiti della prima puntata: si tratta dei cantanti Aka7even e Deddy e del ballerino Alessandro Cavallo. Vedremo anche Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Roberto Baggio e Nino Frassica, animatore di alcune puntate serali dell'ultima edizione del programma.

Tra i nuovi allievi ci sarà Luca D'Alessio, figlio di Gigi, noto con lo pseudonimo LDA. Il terzogenito del cantante napoletano, classe 2003, è un rapper e nel 2020 ha collaborato con il padre nell'album Buongiorno.

LDA è stato scelto da Lorella Cuccarini. Rudy Zerby ha scelto un ragazzo il cui nome è Alex mentre l'insegnate Alessandra Celentano una ballerina di nome Carola. Il neo insegnate Todaro ha optato per la ballerina Serena, mentre Anna Pettinelli ha scelto due ragazzi, Inder e Cristian.