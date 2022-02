Amici 21, anticipazioni della diciottesima puntata: una ballerina eliminata dal talent

La diciotttesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide. Un'allieva abbandonerà il talent e due nuovi ballerini siederanno tra i banchi della scuola.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere, scopriamo che ospiti della puntata sono Vanessa Incontrada, che pubblicizzerà la fiction 'Fosca Innocenti', in onda sulla stessa rete dall'11 febbraio, e Carlo Verdone. Il regista giudicherà la gara di cover dei cantanti. Garrison Rochelle e Anbeta Toromani sono invece gli ospiti della sezione ballo. Federica Gentile per RTL 102.5 valuterà alcuni degli inediti presentati dagli allievi. Luigi non ha partecipato alla registrazione, il cantante non sta molto bene.

La prova Tim è stata vinta da Carola. La prova Oreo è stata vinta da Christian.

Classifica di canto in base ai voti di Carlo Verdone: Alex 10, Sissi 10, Aisha 9.5, Calma 9.5, Albe 8,5, LDA 8.5, Crytical 8. Nuova sfida non eliminatoria tra Alex e Calma, questa volta a richiederla è Lorella Cuccarini e a vincerla è Alex.

Classifica di canto in base al televoto del daytime del 4 febbraio, a votare sono stati gli spettatori di Canale 5, ecco come si sono piazzati i cantanti: primo è risultato Alex a seguire LDA, Luigi, Albe, Crytical, Sissi, Aisha e Calma.

Gara di ballo giudicata da Anbeta Toromani: l'ex allieva di amici ha stilato la classifica giudicando la versatilità dei ragazzi sullo stile classico e lo stile latino, ecco come si sono piazzati gli allievi: prima Carola a seguire Dario, a pari merito Serena ed Alice e all'ultimo posto Christian.

Gara di ballo giudicata sulla tecnica modern, ecco la classifica di Ambeta: prima Carola a seguire Dario, Alice, Serena e all'ultimo posto Christian.

Sfida di Ballo: La Peperini ha messo in sfida Cosmary, l'allieva ha perso e ha dovuto abbandonare la scuola di ballo, il giudizio su questa sfida è stato di Garrison.

Mattia, non ancora guarito al 100%, non ha potuto affrontare la sfida chiesta dalla Celentano, quest'ultima ha assegnato un nuovo banco a Leonardo, ballerino di latino, la maestra sarà aiutata da Nancy Berti.