Amici 21: anticipazioni della ventesima puntata: ecco chi accede al finale

La ventesima puntata di Amici 21 andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

La ventesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti ed esibizioni. Oggi un'altra degli allievi del talent raggiungerà il serale, scopriamo insieme il suo nome.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere e dal profilo Twitter Amici News, scopriamo che gli ospiti della puntata sono Elodie, chiamata a giudicare la gara delle cover. Alex Belli, che farà una sorpresa a Luigi Strangis: i due suoneranno insieme un pezzo, accompagnati dalle loro chitarre. Adriano Pennino, che giudicherà i cantanti che si sono esibiti come gruppo, come è avvenuto la settimana scorsa.

La prova Oreo è stata vinta da Alex, la prova Tim da Carola.

Gara di Canto (Cover), questa la classifica di Elodie: primi LDA e Aisha, seguiti da Crytical e Luigi. Quarto posto Albe e Calma a rischio eliminazione. Anna Pettinelli salva Albe, il suo allievo era finito al secondo posto della classifica stilata da Michele Bravi durante la settimana.

Luigi, LDA e Albe hanno cantato gli inediti giudicati da Massimiliano Montefusco di RDS, Paoletta di Radio Italia e Marco Montrone di Radio Norba. Tutte le canzoni entrano nella programmazione delle radio presenti.

Luigi e LDA sono primi nella classifica complessiva ma Rudy Zerbi non gli darà la maglia per la finale, perché le assegnerà solo nell'ultima puntata.

Gare di ballo (giudicate da Francesca Bernabini, Froz, Caterina Arzenton, Garrison Rochelle): La classifica vede al primo posto Serena, al secondo Alice. Al terzo posto pari merito tra John Eric e Leonardo. Quarto posto per Carola e quinto, ed ultimo posto, per Nunzio. Christian Stefanelli non ha ballato perché infortunato.

Una nuova allieva accede al serale: Alessandra Celentano ha deciso di dare a Carola la maglia color oro. La ballerina è la quinta finalista dopo Alex (allievo di Lorella Cuccarini); Dario (allievo di Veronica Peparini), Michele (allievo di Alessandra Celentano) e Sissi (allieva di Lorella Cuccarini).