Amici 20: chi sono i cinque finalisti

Amici 20 quest'anno ha proclamato ben 5 finalisti tra i protagonisti del talent: ieri sera Maria De Filippi ha consegnato la maglia della finale a Deddy e Alessandro Cavallo, che si aggiungono ai tre finalisti dello studio.

Ieri sera, sabato 8 maggio, è andato in onda la semifinale di Amici 20 che ha tenuto incollati davanti allo schermo più di 5 milioni di spettatori con uno share del 28%, che dimostra ancora una volta il successo di quest'edizione del talent di Maria De Filippi. Come avevamo anticipato - la puntata viene registrata due giorni prima - le sfide in studio avevano proclamato 3 finalisti: Aka7even e Giulia (della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini) e Sangiovanni (della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano).

Alla fine della puntata, anche per evitare spoiler, i ragazzi sono stati mandati in casetta per conoscere il nome del quarto finalista, ma una scritta in sovrimpressione ha avvertito gli spettatori che Maria De Filippi avrebbe fatto due nomi perché quest'anno la finale di Amici se la giocheranno 5 dei 7 ragazzi arrivati alla semifinale. La conduttrice ha detto ai ragazzi che il quarto finalista era Alessandro (della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini), il ballerino poco prima aveva ricevuto una proposta di lavoro da Karl Sydow, celebre produttore teatrale di musical tra cui Dirty Dancing.

Subito dopo Serena, Tancredi e Daddy hanno abbandonato la casetta, quest'ultimo è stato chiamato in studio da Maria De Filippi, qui gli è stato comunicato che era lui il quinto finalista e gli è stata data la maglia che indosserà sabato 15 maggio giorno della finale. Ricordiamo che l'ultima puntata del talent andrà in onda in diretta e sarà il pubblico attraverso il televoto a decidere chi tra Giulia Stabile e Alessandro Cavallo sarà il vincitore della categoria ballo e chi tra Aka7even, Sangiovanni e Deddy trionferà nella categoria canto.