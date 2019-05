Amici 18 serale: settima puntata stasera su Canale5

Amici 18 serale torna stasera su Canale5 alle 21:10 con la settima puntata. Tutto pronto per il tutti contro tutti, in cui i concorrenti rimasti si giocheranno ogni possibilità di accedere alla semifinale.

Nella scorsa puntata i due coach, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, hanno salutato definitivamente il pubblico e le due squadre, che cessano così di esistere. I concorrenti ancora in gara stasera saranno uno contro l'altro e saranno disposti a tutto pur di assicurarsi l'ingresso nella semifinale. I cantanti in gioco sono Giordana, Mameli, Alberto e Tish, mentre i ballerini sono Rafael, Umberto e Vincenzo.

I giudici di questa settima puntata saranno molto speciali: dietro al tavolo ci saranno infatti Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma Marrone, che tornerà per una sera in quello studio dove tutto per lei ha avuto inizio. Sarà assente invece il giudice rivoluzionario dell'edizione, Loredana Bertè, perchè impegnata con il suo tour nella data di Bologna. Ospite della settima puntata sarà Raffaella Carrà che, come di consuetudine, duetterà con i ragazzi rimasti in gara.

Dove vederlo: è possibile vedere Amici 18 serale in diretta su Canale5 a partire dalle 21:10. In streaming la puntata sarà disponibile in contemporanea sulla piattaforma MediasetPlay, dove sarà anche possibile riguardarla in replica nella sezione dedicata. I video riguardanti sia il daytime di Amici 18 che il serale sono disponibili anche su WittyTv e Dplay.