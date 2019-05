Amici 18 serale: sesta puntata stasera su Canale5

Amici 18 serale torna stasera su Canale5 alle 21:10 con la sesta puntata. Al timone Maria De Filippi, che alla conduzione della nuova edizione sta un po' faticando: da diverse settimane viene battuta dalla concorrenza di Milly Carlucci su Rai1 con Ballando con le stelle.

Dopo l'eliminazione di Valentina, sono rimasti in 7 i concorrenti in gara per la vittoria nel serale di Amici 2019, cosa che porta nuovamente a uno squilibrio numerico tra le due squadre: Giordana, Mameli, Rafael e Umberto sono i Bianchi, Tish, Alberto e Vincenzo sono i Blu. Anche stasera le esibizioni dei ragazzi saranno accompagnate da un'orchestra formata da 31 giovani musicisti e da un corpo di ballo composto da 31 ballerini nazionali e internazionali.

Entrambe le squadre, come sappiamo, hanno dei coach: Vittorio Grigolo per i Blu che stasera avrà come controparte nuovamente Ricky Martin, assente durante la scorsa puntata e sostituito da John Travolta.

I giudici schierati per valutare le esibizioni dei concorrenti saranno Rudy Zerbi, Alex Britti, Stash, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens, oltre a Loredana Bertè, giudice speciale dell'edizione che continua con le sue nuove proposte per il regolamento: chiede che torni in gara l'eliminata Valentina per una sfida diretta con Mameli della squadra bianca, "scontro" che sarà poi valutato dagli spettatori tramite il televoto. Torneranno anche i due comici Pio e Amedeo, ospiti fissi di Amici 18. Direttore artistico dell'intero show sarà Giuliano Peparini. Ospiti della quinta puntata saranno Albano e Massimo Ranieri che, come di consuetudine, duetteranno con i ragazzi rimasti in gara.

Dove vederlo: è possibile vedere Amici 18 serale in diretta su Canale5 a partire dalle 21:10. In streaming la puntata sarà disponibile in contemporanea sulla piattaforma MediasetPlay, dove sarà anche possibile riguardarla in replica nella sezione dedicata. I video riguardanti sia il daytime di Amici 18 che il serale sono disponibili anche su WittyTv e Dplay.