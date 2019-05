Amici 18 serale: finale stasera su Canale5!

Amici 18 serale torna stasera su Canale5 alle 21:10 con l'attesissima finale di questa edizione 2019. Tutto pronto per il tutti contro tutti, in cui i concorrenti rimasti si giocheranno ogni possibilità di arrivare alla vittoria.

I concorrenti ancora in gara stasera saranno Alberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo, disposti a tutto pur di assicurarsi il premio finale: la coppa e 150.000 euro in gettoni d'oro. Verrà assegnato anche il premio di categoria del valore di 50.000 euro.

A decretare chi vincerà Amici 18 sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

I giudici, nonchè ospiti, di ultima puntata di Amici 18 saranno molto speciali: dietro al tavolo ci saranno infatti dei volti molto noti per il pubblico di Mediaset: Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Tornerà anche la giudice rivoluzionaria dell'edizione, Loredana Bertè. Ma il pubblico sta aspettando soprattutto lui, il super ospite Irama, vincitore della scorsa edizione del talent.

Dove vederlo: è possibile vedere Amici 18 serale in diretta su Canale5 a partire dalle 21:10. In streaming la puntata sarà disponibile in contemporanea sulla piattaforma MediasetPlay, dove sarà anche possibile riguardarla in replica nella sezione dedicata. I video riguardanti sia il daytime di Amici 18 che il serale sono disponibili anche su WittyTv e Dplay.